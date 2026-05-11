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Boca: Adam Bareiro, afuera de la Copa Libertadores

Una lesión muscular marginará a Adam Bareiro de los encuentros decisivos de Boca en la Copa Libertadores.

11 de mayo 2026 · 17:03hs
Boca: Adam Bareiro, afuera de la Copa Libertadores

La eliminación frente a Huracán en La Bombonera dejó secuelas importantes en Boca Juniors. Además del impacto deportivo y anímico por la caída ante el Globo, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda sufrió una baja sensible de cara a los compromisos decisivos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El delantero Adam Bareiro padece un desgarro en el aductor de la pierna derecha y quedó descartado para los próximos encuentros internacionales del “Xeneize”. La lesión se produjo durante el partido del sábado por la noche, cuando el atacante paraguayo debió abandonar el campo de juego a los 20 minutos del primer tiempo por un fuerte dolor en la zona de la ingle.

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Una baja sensible en el ataque de Boca Juniors

La ausencia del atacante representa una baja de consideración para Boca, teniendo en cuenta el aporte ofensivo que mostró desde su llegada al club. El delantero convirtió seis goles en 14 presentaciones y se consolidó como una de las principales alternativas en ataque.

De esta manera, el elenco de La Ribera afrontará una etapa determinante de la temporada sin una de sus piezas ofensivas más importantes

Los últimos juegos del Xeneize en la fase de grupo de la Copa Libertadores

Boca Juniors disputará sus dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como local en La Bombonera.

El martes 19 de mayo el Xeneize recibirá a Cruzeiro desde las 21.30 por la quinta fecha del Grupo D. Luego, el jueves 28 de mayo enfrentará a Universidad Católica, también a las 21.30, en el cierre de la fase de grupos.

El Grupo D de la Copa Libertadores es liderado por Universidad Católica con 7 unidades. Cruzeiro está en el segundo escalón con el mismo puntaje. Boca está en el tercer lugar de la tabla con 6 puntos. Barcelona de Ecuador cierra el escalafón con 3 unidades.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a octavos de final. El tercero se despedirá de la competencia para protagonizar la reclasificación de la Copa Sudamericana. El cuarto quedará eliminado de toda competencia internacional.

Boca Adam Bareiro Copa Libertadores
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