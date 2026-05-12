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Alerta Boca: Paulo Dybala está muy cerca de renovar su contrato en Roma

En Italia informan que el representante de Paulo Dybala tuvo una reunión clave en Trigoria y que la Joya acepta bajarse considerablemente el sueldo.

12 de mayo 2026 · 17:25hs
Alerta Boca: Paulo Dybala está muy cerca de renovar su contrato en Roma

Alerta Boca: Paulo Dybala está muy cerca de renovar su contrato en Roma

En Boca siguen atentamente las novedades que brotan este martes desde las oficinas de la ciudad deportiva de Trigoria como si fuese el predio azul y oro de Ezeiza. Es que allí, en las afueras de Roma, se llevó a cabo otra reunión clave sobre el futuro de Paulo Dybala que puede cambiar por completo el panorama.

Más allá de la dirigencia de Juan Román Riquelme le abrió de par en par las puertas de La Bombonera, el pueblo bostero presiona y hasta el propio delantero admitió el último domingo que “el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”, ya que está a tan solo unas semanas de quedar libre, la última propuesta de su representante Jorge Antun a la directiva de la Loba podría allanar el camino hacia la continuidad en Italia.

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Paulo Dybala está muy cerca de renovar su contrato en Roma

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Alerta Boca: Paulo Dybala está muy cerca de renovar su contrato en Roma

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A primera hora del día, la prensa local informó que la Joya está dispuesta a sentarse a firmar la renovación de su contrato hasta mediados de 2027 con una considerable y abrupta rebaja salarial: pasaría de cobrar ocho millones de euros por año (más un millón más por objetivos cumplidos) a tan solo dos millones más bonos.

Haber estado tres meses afuera de las canchas por una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda lo hizo perder mucho terreno en Roma y también en la Selección Argentina (no integra la prelista y se perderá el Mundial). Aunque su técnico Gian Piero Gasperini quiere seguir contando con él para la próxima temporada y ya se lo hizo saber a las altas esferas de Roma.

La oferta está sobre la mesa. La última palabra para ver si Dybala continúa una temporada más o le pone fin a su ciclo en la capital italiana en junio próximo la tiene Dan Friedkin, el dueño del club. Mientras tanto, en Boca lo seguirán esperando hasta último momento y Leandro Paredes no frenará con los mensajes y las llamadas con tal de convencerlo. “Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir", confesó tras haber ganado el Superclásico en el Monumental.

Paulo Dybala Boca Roma contrato
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