Boca recibe a Independiente en La Bombonera con el objetivo de afianzarse

Boca viene de llevarse tres puntos valiosísimos de Chile por Libertadores y no pierde hace 10 encuentros. Del otro lado, el Rojo busca afianzarse en la Zona A.

Boca e Independiente jugarán este sábado desde las 19.30 en La Bombonera, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El Xeneize parece haber encontrado su mejor versión y lo contrasta con resultados que busca seguir consiguiendo contra los de Avellaneda, que cortaron una mala racha con un picante triunfo contra Racing. Conocé todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Andrés Merlos.

Luego de varias semanas sin conseguir la aprobación de la hinchada e incluso yéndose insultado de La Bombonera, Claudio Úbeda parece haber dado en la tecla y conseguido su once ideal, encadenando tres triunfos y diez partidos sin perder. Sin embargo, para este encuentro no podrá contar con su capitán, Leandro Paredes, que vio la quinta amarilla frente a Talleres a sabiendas de que eso le habilitaba jugar el Superclásico del próximo domingo.

Cerca de abrochar la clasificación a los playoffs (es tercero de la Zona A con 20 unidades y va séptimo en la tabla anual), el cuadro de la Ribera buscará comenzar a sacar su pasaje en un mes ajetreado en el que disputa doble competencia.

En cuanto al equipo, Úbeda no tiene muchos criterios definidos, pues quiere saber en qué estado se encuentra el plantel tras el partido del martes, por lo que será el estado físico el que dictamine el once. Lo que sí sabe es que, aunque no contará con Paredes, si podrá hacerlo con Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes se recuperaron de sus lesiones y estarían entre los citados.

Por su parte, los de Gustavo Quinteros estaban lejos de su mejor momento, enlazando dos derrotas seguidas frente a Talleres e Instituto, pero el triunfo por Copa Argentina contra Atenas les dio envión y consiguieron vencer a su eterno rival en un partido intenso con un gol de Gabriel Ávalos.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Ignacio Pussetto, que se vio afectado por molestias en su rodilla por un traumatismo que le genera mucho dolor, Santiago Montiel también será baja tras el desgarro que lo obligó a ser sustituido en el duelo con la Academia, en tanto Matías Abaldo cumplió su fecha de suspensión y sí podrá decir presente.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en el Estadio Alberto J. Armando fue en mayo del año pasado, por los cuartos de final del Apertura. En esa ocasión, un Boca flojo fue tachado por un gol de Álvaro Ángulo en el segundo tiempo. Luego el Rojo cayó eliminado con Huracán.

Así fue la victoria de Independiente ante Racing en el clásico de Avellaneda.

La probable formación de Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Independiente vs. Boca, por el Torneo Apertura

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros.

Los datos de Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura

Hora: 19.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Estadio: La Bombonera