Preparándose para las guerras en la jaula de la Sociedad Alemana de Paraná

El sábado 26, la sede de la Sociedad Alemana de Paraná albergará una velada que tendrá unas 40 peleas, con dos títulos en juego y un combate profesional.

Se viene otra jornada de acción para los amantes de los deportes de combate. El sábado 26 de septiembre, en la sede de la Sociedad Alemana de Paraná (sita en Monseñor Abel Bazán y Bustos 84 de la capital entrerriana) se desarrollará una velada en la que habrá 40 peleas de kickboxing, K1 y muay thai en jaula.

El evento contará con la participación de representantes de 15 academias de Paraná, del interior de la provincia, Rosario y Santa Fe. El espectáculo, denominado Sniper Tour 2, contará con dos combates por títulos y una pelea profesional de kickboxing.

La jornada, que se desarrollará desde las 17 hasta las 22 aproximadamente, también incluirá servicio de cantina y música a cargo de un DJ. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en la sede del gimnasio a un valor de 20.000 pesos; mientras que en puerta costarán 25.000 pesos.

El evento es organizado por el Sniper Team, que dirige el luchador profesional Ezequiel Hofstetter, y fiscalizado World Kickboxing Federation (WKF).

Ezequiel Hofstetter se refirió al Sniper Tour 2

Víctor Ludi/UNO

Justamente, Hofstetter fue quien recibió a UNO en su gimnasio, ubicado en el mismo recinto donde se llevará a cabo el espectáculo deportivo.

“Será una linda jornada, con dos peleas con títulos en juego, un del evento entre Facundo Bejarano ante Alan Francos y el otro de la fiscalización entre Francisco Belloni y Julio Merhing. Además, la pelea principal será de kick boxing profesional entre dos chicos de Paraná, Facundo Durán, representante del gimnasio Fénix Fighters de Sebastián Leguiza, y Leandro Cabrera, de Academia Assei de Adrián Bandiera. Son peleadores que vienen en ascenso y traerán sus hinchadas. Se viene una tremenda jornada llena de piñas”, comentó Ezequiel, quien en esta oportunidad le tocará vivir los combates desde afuera: “en este caso no pelearé, sino que estaré acompañando a los chicos de mi escuela que se meterán en la jaula, que serán aproximadamente 10. Estar en la organización de un evento desgasta más que prepararse para pelear, porque siempre ocurre algún imprevisto de último momento que hay que solucionar sobre la marcha para que todo salga de la mejor manera posible. De todos modos, ya voy organizando mi segundo evento y es algo que me ha gustado, tanto el estar detrás de los detalles como también por el hecho de ayudar a que el deporte crezca y que mis peleadores tengan actividad compitiendo en la ciudad. En lo que respecta a mi carrera, me encuentro en una pausa porque mi hijo nació hace cinco meses, pero me mantengo entrenando a consciencia por si en cualquier momento me surge la posibilidad de volver al ruedo. Estoy listo para regresar a la actividad”.

Además, Hofstetter destacó que él trata de inculcarle una mentalidad ganadora a sus pupilos, para que cuando les toque calzarse los guantes tengan objetivos claros: “son peleadores que tienen mucha hambre de gloria, con muchas ganas de ganar. Trato de transmitirles eso, que el sacrificio que hacen día a día en el gimnasio es para que ganen cuando les toque pelear. No soy de los que dicen que el resultado es secundario, sino que a mí me gusta ganar y me entreno para eso, al igual que le transmito a mis alumnos. Después la victoria se puede dar o no, porque del otro hay un rival con el mismo objetivo. Estoy tranquilo porque los chicos estarán súper aguerridos y que van a dejar todo por quedarse con el triunfo y darán un buen espectáculo”.

El gimnasio en la Sociedad Alemana de Paraná

Víctor Ludi/UNO

El Sniper Team cuenta con turnos durante la mañana, tarde y noche para quienes deseen aprender deportes de combate, ya sea de modo recreativo, como defensa personal o con el objetivo de competir oficialmente.

El primer turno es a las 7 y luego hay otro a las 8. Lunes, miércoles y viernes hay prácticas a las 14; mientras que de lunes a viernes los entrenamientos son a las 18 (martes y jueves comienzan media hora más tarde). A la noche, desde las 20, las clases son jueves y viernes.

Además hay un turno especial para niños y niñas, a partir de los ocho años, a quienes se les enseña martes y jueves, desde las 17.30.