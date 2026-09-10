Diamante se prepara para vivir la segunda edición de la Carrera de Autos Locos, una propuesta que combinará creatividad, velocidad y diversión. El coordinador del área de Juventud del Municipio diamantino, Bautista Amor, y el director de Deportes, Juan Pablo Leonetti, brindaron detalles sobre el evento.
Diamante tendrá la segunda edición de la Carrera de Autos Locos
La actividad será este viernes y sábado en Diamante, con la presentación de 50 equipos que fueron divididos en tres categorías.
“La carrera surgió de una idea de Juan Pablo y el año pasado decidimos llevarla adelante. Fue un éxito y tuvo una gran convocatoria, pese a contar solamente con tres equipos”, recordó Amor.
Para esta edición, ya confirmaron su participación más de 50 equipos y alrededor de 60 competidores provenientes de Paraná, Crespo, Libertador San Martín, Diamante, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Necochea, entre otros lugares.
Cómo será la competencia en Diamante
La propuesta consiste en una prueba de velocidad y puesta en escena con vehículos artesanales sin motor. Los autos deberán contar con dirección y frenos y serán impulsados únicamente por la pendiente. Podrán llevar entre uno y cuatro ocupantes y será obligatorio utilizar casco.
La competencia estará dividida en tres categorías:
- Infantil: de 6 a 11 años.
- Juvenil: de 11 a 16 años.
- Libre: desde los 16 años, sin límite máximo de edad.
El circuito estará ubicado en la Bajada al Puerto, comenzará donde finaliza el adoquinado y llegará hasta el obrador situado después del complejo de cabañas. El recorrido para las categorías Juvenil y Libre tendrá 310 metros e incluirá dos rampas.
“Se competirá con un vehículo por vez y por tiempo. Cada equipo tendrá dos pasadas por el circuito”, explicó Leonetti.
Seguridad y espacios para el público
Los espectadores podrán ubicarse a ambos lados del trazado, aunque deberán respetar las indicaciones y evitar cruzar la calzada durante la competencia. Se instalarán fardos de protección y habrá ambulancia, personal sanitario y equipos de seguridad.
También se podrá observar la carrera desde el Mirador Hernán Pujato, donde estará ubicada la concentración y funcionará un parque de asistencia a cargo de alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Dr. Alfredo Materi”.
Se ofrecerá servicio de cantina y se instalarán carribares para los concurrentes.
Cronograma y cortes de tránsito
El viernes 11, de 17 a 19, se realizarán las pruebas de pista, por lo que habrá restricciones para circular por la Bajada al Puerto.
El sábado 12, el tránsito será interrumpido completamente desde las 8 y hasta la finalización de las actividades, prevista aproximadamente entre las 18 y las 19.
La entrada será libre y gratuita. Entre los atractivos anunciados también se encuentra la presencia del artista plástico Mario Lange, quien participará aportando su creatividad e impronta a la jornada.
“Hemos visto autos que nos sorprendieron por su originalidad. Invitamos a toda la comunidad y a los visitantes a disfrutar de este evento especial”, señalaron los funcionarios en DiamanteFM.