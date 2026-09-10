Diamante tendrá la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

La actividad será este viernes y sábado en Diamante, con la presentación de 50 equipos que fueron divididos en tres categorías.

Uno de los equipos que se prepara para la Carrera de Autos Locos en Diamante.

Diamante se prepara para vivir la segunda edición de la Carrera de Autos Locos, una propuesta que combinará creatividad, velocidad y diversión. El coordinador del área de Juventud del Municipio diamantino, Bautista Amor, y el director de Deportes, Juan Pablo Leonetti, brindaron detalles sobre el evento.

“La carrera surgió de una idea de Juan Pablo y el año pasado decidimos llevarla adelante. Fue un éxito y tuvo una gran convocatoria, pese a contar solamente con tres equipos”, recordó Amor.

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Para esta edición, ya confirmaron su participación más de 50 equipos y alrededor de 60 competidores provenientes de Paraná, Crespo, Libertador San Martín, Diamante, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Necochea, entre otros lugares.

Cómo será la competencia en Diamante

La propuesta consiste en una prueba de velocidad y puesta en escena con vehículos artesanales sin motor. Los autos deberán contar con dirección y frenos y serán impulsados únicamente por la pendiente. Podrán llevar entre uno y cuatro ocupantes y será obligatorio utilizar casco.

La competencia estará dividida en tres categorías:

Infantil: de 6 a 11 años.

Juvenil: de 11 a 16 años.

Libre: desde los 16 años, sin límite máximo de edad.

El circuito estará ubicado en la Bajada al Puerto, comenzará donde finaliza el adoquinado y llegará hasta el obrador situado después del complejo de cabañas. El recorrido para las categorías Juvenil y Libre tendrá 310 metros e incluirá dos rampas.

“Se competirá con un vehículo por vez y por tiempo. Cada equipo tendrá dos pasadas por el circuito”, explicó Leonetti.

Seguridad y espacios para el público

Los espectadores podrán ubicarse a ambos lados del trazado, aunque deberán respetar las indicaciones y evitar cruzar la calzada durante la competencia. Se instalarán fardos de protección y habrá ambulancia, personal sanitario y equipos de seguridad.

También se podrá observar la carrera desde el Mirador Hernán Pujato, donde estará ubicada la concentración y funcionará un parque de asistencia a cargo de alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Dr. Alfredo Materi”.

Se ofrecerá servicio de cantina y se instalarán carribares para los concurrentes.

Cronograma y cortes de tránsito

El viernes 11, de 17 a 19, se realizarán las pruebas de pista, por lo que habrá restricciones para circular por la Bajada al Puerto.

El sábado 12, el tránsito será interrumpido completamente desde las 8 y hasta la finalización de las actividades, prevista aproximadamente entre las 18 y las 19.

La entrada será libre y gratuita. Entre los atractivos anunciados también se encuentra la presencia del artista plástico Mario Lange, quien participará aportando su creatividad e impronta a la jornada.

“Hemos visto autos que nos sorprendieron por su originalidad. Invitamos a toda la comunidad y a los visitantes a disfrutar de este evento especial”, señalaron los funcionarios en DiamanteFM.