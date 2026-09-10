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Rubén Dal Molín: "La industria se defiende con hechos, no con discursos"

El senador Rubén Dal Molín expresó que “mientras algunos hablan de cierres, en Entre Ríos hay más establecimientos industriales registrados que en 2023”.

10 de septiembre 2026 · 22:11hs
La industria se defiende con hechos

"La industria se defiende con hechos, no con discursos", indicó el senador Rubén Dal Molín.

El senador provincial Rubén Dal Molín destacó las políticas implementadas por el Gobierno de Entre Ríos para acompañar al sector productivo. “La industria se defiende con hechos, no con discursos”, afirmó.

La palabra de Rubén Dal Molín

Ante las críticas del diputado Enrique Cresto a la política industrial del Gobierno provincial, Dal Molín contrapuso los datos del Registro de Establecimientos Industriales de Entre Ríos y las medidas adoptadas para reducir costos y facilitar la actividad productiva.

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“Es fácil hacer política a partir de una foto aislada. Pero los datos muestran una realidad distinta: en 2023 había 1.006 establecimientos industriales registrados y actualmente hay 1.025. Son 19 establecimientos más”, señaló.

El senador remarcó que la gestión provincial trabaja para generar mejores condiciones para quienes producen, invierten y crean empleo en Entre Ríos.

“Hoy una industria puede acceder a una alícuota diferencial de Ingresos Brutos de entre el 0 y el 1,5 por ciento, frente a una alícuota general del 5 por ciento. Además, cuenta con beneficios sobre el costo de la energía eléctrica. Eso es acompañar al sector con medidas concretas”, sostuvo.

Dal Molín también destacó la puesta en marcha del nuevo Registro de Establecimientos Industriales, que permite realizar el trámite de manera gratuita y completamente digital a través de Mi Entre Ríos, con renovación automática anual.

“Mientras algunos intentan instalar que el Gobierno provincial les da la espalda a las industrias, nosotros simplificamos trámites, reducimos costos y generamos herramientas para que las empresas puedan producir, invertir y crear empleo. La industria se defiende con hechos, no con discursos”, concluyó.

Rubén Dal Molin senador Entre Ríos
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