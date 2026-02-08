Huracán sopló fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo.

Huracán venció 1-0 a San Lorenzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó con un gol de Caicedo y consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026.

Como era de esperarse, el público del Globo le brindó un espectacular recibimiento a su equipo: bengalas, humo con los colores blanco y rojo y una bandera gigante desplegada en la tribuna que da a la calle Luna, además de miles de banderas en el resto de las gradas.

Desde el inicio se preveía un duelo intenso, con pierna fuerte y mucho roce. A los seis minutos llegó la primera tarjeta amarilla, para Facundo Gulli, tras reclamar una falta de Facundo Waller sobre Alexis Cuello. Las fricciones constantes y las imprecisiones derivaron en un partido cortado y con escaso juego durante la primera mitad. Huracán lo intentó sin demasiadas ideas frente a un San Lorenzo al que le costó asentarse en campo rival.

En el amanecer del complemento, el Globo encontró la ventaja: Emmanuel Ojeda envió un centro desde la derecha y Jordy Caicedo conectó de cabeza para vencer al arquero Orlando Gill, que quedó sin reacción.

El Ciclón respondió y estuvo cerca del empate con un remate de Cuello que, tras un gran esfuerzo individual, se estrelló en el palo. Se salvó el Quemero. Sobre el final, Huracán pudo ampliar la diferencia con una chance clara de Juan Bisanz, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Con este triunfo, el primero en el campeonato, Huracán se ubica octavo en la Zona B con cinco puntos, liderada por Tigre con diez unidades. Por su parte, San Lorenzo quedó séptimo en la Zona A con seis puntos, donde el líder es Defensa y Justicia con ocho.