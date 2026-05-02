En Santiago del Estero, Boca buscará la victoria y el liderazgo de la Zona A

Ya clasificado, Boca Juniors buscará los tres puntos en Santiago del Estero con el objetivo de cerrar la fase regular en los más alto de la Zona A.

Ya clasificado a octavos de final, Boca llegó a Santiago del Estero para cerrar la fase regular del Torneo Apertura a partir de las 16.15 ante Central Córdoba , que por su parte llega a la última fecha sin chances de meterse en playoffs. El equipo de Claudio Úbeda, con mayoría de suplentes, buscará recuperarse del golpe en la Copa Libertadores ante Cruzeiro y lograr los tres puntos que lo catapulten a lo mas alto de la Zona A.

Segundo con 27 unidades, a uno de Estudiantes, el Xeneize tiene la meta de llevarse un triunfo del interior del país para superar al Pincha y quedar en la cima, ya que eso que le traerá el beneficio de definir todas las instancias eliminatorias -salvo la final- en La Bombonera.

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Luego del traspié en la Libertadores, que cortó un invicto de 14 partidos y puso al Grupo D en llamas, Boca cambia el chip para no perder el rumbo en el que venía. Considerando la seguidilla y el partido clave ante Barcelona del próximo martes, el cuerpo técnico plantará un once completamente alternativo frente a Central Córdoba.

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En cuanto al Ferroviario, más allá del valor de medirse ante Boca e ir en busca de un triunfo histórico, no habrá mucho en juego desde las aspiraciones en el certamen. El elenco de Lucas Pusineri, que viene de vencer a Platense, milita 13º en el Apertura y no tiene posibilidades numéricas de escalar entre los primeros ocho.

La probable formación de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura

Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

La probable formación de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura