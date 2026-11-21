En el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Boca derrota 1 a 0 Atlético Mineiro gracias al gol de Santiago Ascacibar sobre los 16' del primer tiempo.

Boca, en la previa de la final ante Atlético Mineiro en Colombia.

Boca está venciendo por 1 a 0 Atlético Mineiro en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize es superior y sobre los 16 minutos del primer tiempo llegó al gol gracias a Santiago Ascacibar.

Boca fue más que su rival desde el primer minuto de juego. Arrinconó a su rival y tuvo un a chance clarísima en los pies de Miguel Merentiel, que erró un gol increíble debajo del arco luego de una mala salida del arquero Everson.

Boca, en la previa de la final ante Atlético Mineiro en Colombia.

El elenco argentino avisó luego con un gol anulado por posición adelantada de Santiago Ascacíbar, quien tuvo revancha a los 16 minutos luego de encontrar un rebote dentro del área. El Rusito no perdonó y con un fuerte remate puso el 1-0 para Boca.

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Mineiro sintió el golpe y continuó con desacoples defensivos que su rival no pudo aprovechar. El equipo brasileño atacó por las bandas y abusó de centros que fueron bien controlados por los defensores de Boca.

Sobre los 38', el Xeneize tuvo el segundo en la cabeza de Lautaro Di Lollo a la salida de un córner, pero el arquero Everson despejó la pelota con un puñetazo.

En tiempo de descuento, Merentiel tuvo en sus pies una chance inmejorable, pero se demoró en la definición y cuando se decidió patear al arco, un defensor sacó la pelota prácticamente desde la línea.

El primer tiempo se fue con un 1-0 para Boca que quedó corto por el trámite del partido.

La formación de Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Atlético Mineiro vs. Boca, por la final de la Copa Sudamericana

Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

Los 10 jugadores de Boca que se quedan afuera del banco

Javier Garcia, Agustín Marchesín, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Matías Satas, Camilo Rey Domenech, Ángel Romero, Milton Giménez, Joaquín Ruiz y Rodrigo Bacidalupe no estarán entre las variantes que tendrá Rodolfo Arruabarrena para el duelo ante Atlético Mineiro.