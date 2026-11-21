Con un gol de Norberto Briasco, Barracas Central venció 1 a 0 a Defensa y Justicia. El Guapo espera por el ganador de Rosario Central-Gimnasia La Plata.

Barracas Central dio el golpe en Florencio Varela al derrotar 1 a 0 a Defensa y Justicia en una de las series correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Provincial de Fútbol. Norberto Briasco anotó el único gol del juego disputado en el Estadio Norberto Tomaghello

El Guapo comenzó con todo el encuentro. Iván Tapia sacó un remate desde la puerta del área y exigió a Matías Borgogno a intervenir. En la jugada siguiente, Enzo Taborda hizo lo propio desde la izquierda y el arquero volvió a aparecer para negar el tanto. Pocos segundos después, Nicolás Orsini desperdició otra chance cuando conectó de manera defectuosa con su cabeza un centro de Taborda.

Tras eso, el Halcón intentó hacerse con la posesión del balón y lo logró en varios pasajes, pero Barracas volvió a tener una clara oportunidad con Orsini en el aire, aunque la volvió a desperdiciar. Luego, Leandro Fernández exigió al arquero visitante Marcelo Miño con un remate que dio cuenta del ida y vuelta entre los equipos.

Norberto Briasco, figura de Barracas

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos. Iván Tapia se hizo cargo de la ejecución de un tiro de esquina desde la derecha y encontró la cabeza de Norberto Briasco, que anticipó a todos y decretó el 1-0.

A los 36, el Beto Briasco tuvo la oportunidad de ampliar el marcador. El atacante con pasado en Boca Juniors ensayó una pirueta para conectar el balón que le había quedado un poco atrás, pero Borgogno pudo contenerlo.

Cerca del final del primer tiempo, el arquero Miño se lució con una tapada para evitar la caída de su valla. El guardameta de Barracas se arrojó al piso para negarle el gol a David Barbona, que había llegado de arremetida.

El inicio del complemento mostró un trámite más trabado, sobre todo en la mitad de la cancha. Defensa, con el marcador en desventaja, encontró dificultades para romper el cerrojo defensivo de Barracas, que se replegó y apostó por los contraataques.

Recién a los 33 minutos del segundo tiempo el elenco de Florencio Varela tuvo una llegada clara. Leandro Fernández recibió dentro del área tras un pase de Tiziano Perrotta y el ex delantero Independiente definió al cuerpo del arquero Miño, quien salió a achicar rápido.

Poco tiempo después, Jhonatan Candia estuvo cerca de marcar el segundo para el visitante. El atacante anticipó a la defensa local y sacó un remate cruzado, sin mucha violencia, que se estrelló en el palo.

A los 40 minutos, se salvó Barracas. David Martínez apareció por el segundo palo y conectó con su cabeza un centro desde la derecha, pero el balón impactó en el travesaño para lamento del elenco local.

Finalmente, pese a los intentos que realizó, Defensa no pudo igualar el encuentro y quedó eliminado del certamen.

Como sigue el camino del Guapo en el Torneo Clausura

El elenco dirigido por Damián Ayude esperará a su rival para los cuartos de final, que saldrá del ganador entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Dicho partido se jugará este domingo a partir de las 16 en el Estadio Gigante de Arroyito.