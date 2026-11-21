Emiliano Stang se posicionó 8° en la clasificación para la penúltima fecha del año de TC 2000. La pole quedó en manos de Marcelo Ciarrocchi.

El piloto de Crespo buscará avanzar durante la carrera de este domingo.

El crespense Emiliano Stang no tuvo su mejor versión ayer en la clasificación para el TC 2000, que este domingo disputará su penúltima fecha del año. El piloto del Toyota Gazoo Racing ocupó la octava posición y complicó sus posibilidades de pelear por la carrera y el campeonato, aunque hoy puede ser otro el desenlace.

Marcelo Ciarrocchi pudo utilizar a pleno el potencial del Fiat Pulse de AT Racing en los 3.789 metros del circuito N°5 del autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría y ser el mejor de la penúltima clasificación de la temporada 2026 de Turismo Competición 2000, al registrar 1’23”590/1000 y consiguiéndolo por tercera vez en la categoría (antes lo había sido en Concordia 2024 y El Zonda 2025).

El piloto de Almafuerte (Córdoba) superó en la tanda al líder del campeonato Matías Rossi (Toyota) por 159/1000 y a quien había encabezado los ensayos, el chaqueño Lucas Carabajal (VW) que se ubicó a 259/1000; luego se escalonaron Valentín Yankelevich (Toyota, a 395/1000), Francisco Monarca (Chevrolet, a 487/1000) y Franco Vivian (Chevrolet, a 496/1000).

Luego se ubicaron Gabriel Ponce de León (Toyota, a 536/1000), Emiliano Stang (Toyota, a 625/1000), Facundo Aldrighetti (Honda, a 806/1000) y Matías Rodríguez (Chevrolet) cerrando el Top10. Detrás quedaron Franco Morillo (Toyota), Nicolás Traut (Chevrolet), Benjamín Squaglia (Fiat) y el local y debutante Nicolás Villamayor (Honda).

Por su parte, Federico Iribarne (Nissan) y Juan Pablo Alé (Honda) se despistaron en el sector del curvón Castellano antes de ingresar a la recta principal y esto los relegó en el clasificador.

A qué hora se larga el TC 2000

La actividad tendrá este domingo su entrenamiento desde las 9.30, en tanto que la competencia final se largará a partir de las 13.15 a un total de 35 minutos más una vuelta.