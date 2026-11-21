Sionista avanzó de instancia al eliminar a Luis Luciano de Urdinarrain. Recreativo y Ciclista quedaron eliminados en el repechaje.

Sionista es el primer semifinalista de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El Centro Juventud dio otro paso importante en la pelea por el título al derrotar 86 a 72 a Luis Luciano de Urdinarrain, en el sur entrerriano. De esa manera barrió la serie 2-0 para ubicarse entre los cuatro mejores elencos del certamen.

Nicolás Guaita con 20 puntos volvió a ser el goleador del elenco dirigido por Santiago Pipi Vesco. En el Celeste, Marcos González finalizó con 22 tantos y 8 rebotes, mientras que Christian Verón firmó 16 unidades.

Sionista no tuvo el mejor arranque (25 a 17 en el primer cuarto), pero enderezó el rumbo y con un 30 a 11 en el segundo chico empezó a transitar el camino de la victoria. Desde que pasó al frente en el resultado, el elenco paranaense tuvo la personalidad suficiente para controlar las intenciones de su oponente y llevar el trámite con oficio. Más allá de los intentos del local por dar vuelta la historia, la visita manejó el juego y se quedó con la victoria por 86 a 72.

Los otros pases a semis de la Liga Provincial se definirán el domingo

Por otro lado, Racing de Gualeguaychú cumplió con su obligación en condición de local y superó a Urquiza de Santa Elena, por 69 a 62. Con este triunfo, la Academia dejó atrás la derrota del primer punto (80-54) e igualó la llave 1-1, forzando un tercer y decisivo encuentro que se disputará esta noche, desde las 20, en el norte provincial.

Racing con cuatro jugadores que finalizaron con doble dígito: Agustín Martínez aportó 14 tantos. Jorge Schaaf convirtió 12 anotaciones. MIentras que Tomás Leuze y Gian Franco Nicotra se despacharon con 11 tantos. Por su parte, Yago Sánchez fue el máximo goleador de la visita y del encuentro con 16 puntos.

En otro de los juegos de la fecha Peñarol de Rosario del Tala venció como local a Regatas Uruguay por 69 a 53. Con este resultado el Tricolor forzó un tercer y decisivo juego que se jugará esta noche, desde las 20, en el estadio Juan José Garro, en La Histórica.

Otro que forzó tercer juego fue Ferro de San Salvador, que derrotó como local a Atlético Tala con un categórico 83 a 44. El pase a semis se determinará esta noche en el Greorio Panizza.

De principio a fin, el Verde impuso un ritmo arrollador y dominó todas las facetas del juego frente a un rival que nunca encontró respuestas. Con un goleo muy repartido y altos rendimientos individuales, Gastón Arralde fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos, bien acompañado por José Luis Melchiori (16), Uriel Lejtman (13) y Franco Petinarolli (12), todos en doble dígito.

Repechaje

Independiente de La Paz, Social Federación y La Armonía de Colón avanzaron a la segunda y decisiva serie del repechaje de la Liga Provincial que otorgará dos plazas a la Liga Federal 2027.

El Rojo acció a la siguiente instancia al derrotar a 60 a 58. Leandro Coliguante con 15 puntos, Gino Baldi con 14 tantos y Ramiro Paz con 12 unidades y 13 rebotes, los mejores del ganador. En Recreativo, que jugó sin Alan Guanco ni Valentino Salamone, contó con Facundo Buffa con 18 puntos como el goleador.

Social derrotó en Federación a Ciclista por 88 a 77. Lahuel Silva la rompió con 30 puntos y fue el máximo artillero del juego, bien acompañado por el oficio y experiencia de Agustín Carnovale con 22 tantos, más las 15 unidades y 5 asistencias de Gastón Langeneim. En Ciclista, Tobías Caraballo anotó 16 puntos, Julián Roskpf otros 15 y Pablo Bogado 14.

Por su parte, La Armonía de Colón dejó en el camino a Parque Sur al imponerse en Concepción del Uruguay 88 a 86. Patricio Galo Impini fue la figura de la visita con 23 puntos. En el Verde también sobresalieron Santino Lanzi (21) y Hugo Benítez (14). Por su parte, en el Máximo Benavidez fue el máximo artillero del dueño de casa y del encuentro con 29 tantos.

Por su parte, Sportivo San Salvador se recuperó a tiempo y dio el golpe como visitante al vencer a Capuchinos en Concordia por 67 a 61 —repitiendo el festejo obtenido en esa misma cancha durante la fase regular— para empatar la serie del repechaje.

Gonzalo Pryszczuk fue el goleador del equipo con 18 puntos (incluidos 4 triples), escoltado por Fenoglio con 14, y Arroniz junto a Russo con 9 unidades cada uno. La gran figura (MVP) de la noche fue Vicente Aquadro, quien completó una planilla integral con 13 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 4 recuperos. En el local se destacaron Saudejaud con 17 tantos (5 triples), Bueno con 16 y Madera con 15.

La definición de esta serie tendrá lugar esta noche a las 20 en estadio El Corralito.