Un violento choque entre un auto y una moto en General Ramírez dejó el rodado menor destruido, aunque su conductor afortunadamente no sufrió lesiones de consideración.

Un impactante siniestro vial se registró la noche del viernes en la intersección de calles Colón e Ituzaingó, en General Ramírez, departamento Diamante, donde colisionaron un automóvil Renault Clio y una motocicleta Guerrero G100 Trip. A pesar de la violencia del impacto, el motociclista no sufrió lesiones de consideración.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría de General Ramírez realizaba tareas de prevención y fue alertado sobre el accidente. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que habían participado un Renault Clio, conducido por un joven de 18 años, y una motocicleta Guerrero G100 Trip, al mando de un hombre de 22 años.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el automóvil circulaba por calle Colón, en sentido suroeste a noreste, mientras que la motocicleta transitaba por calle Ituzaingó, de noroeste a sureste. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

La moto quedó destruida

La imagen que dejó el siniestro resulta impactante: la motocicleta perdió su parte delantera en su totalidad, una muestra de la magnitud del golpe que recibió. Sin embargo, y pese a la violencia del choque, el conductor del rodado menor tuvo una fortuna enorme y no sufrió lesiones de consideración.

Una unidad sanitaria del hospital local acudió al lugar y asistió al motociclista, quien posteriormente fue trasladado al nosocomio para su evaluación. Allí, el médico policial determinó que las lesiones presentadas no revestían gravedad.