Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de ACA para analizar inversiones y logística productiva

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en el que se abordaron las inversiones en marcha en Entre Ríos y el desarrollo de la logística vinculada a la producción agroindustrial.

De la reunión que se realizó este martes en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata.

Ecos de la reunión entre Rogelio Frigerio y la ACA

Tras el encuentro, Bernaudo destacó la continuidad del vínculo institucional con la entidad y señaló que se trató de una instancia de actualización sobre el importante volumen de inversiones que ACA lleva adelante en la provincia. “Conversamos sobre el movimiento de cereales que generan las cooperativas vinculadas a ACA y las inversiones de gran magnitud que se están desarrollando en localidades como La Paz, Gualeguaychú y otros departamentos”, explicó.

Asimismo, Bernaudo puso en valor el trabajo que ACA desarrolla en el transporte fluvial de cereales, con operaciones desde los puertos de La Paz, Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy. “Esta dinámica responde a la visión del gobernador: fortalecer la logística por el río. Es algo que valoramos mucho porque permite reducir costos en la cadena de valor”, afirmó.

Más expresiones post cónclave

Por su parte, el presidente de ACA, Francisco Ferrás, calificó al encuentro como “muy positivo” y remarcó la fuerte presencia del movimiento cooperativo en Entre Ríos. “Le presentamos al gobernador el conjunto de inversiones que estamos realizando en la provincia, que son muy significativas. Las 12 cooperativas que integran la asociación tienen un rol muy importante en la originación de cereales y oleaginosas, con una participación superior al promedio nacional”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que las inversiones también están orientadas a la provisión de insumos agropecuarios y al financiamiento de los productores. “El productor se apalanca mucho en la asociación, y eso permite sostener y potenciar la producción”, agregó.

Finalmente, Ferrás adelantó que se está llevando adelante el Plan de Certificación del Puerto de Concepción del Uruguay para la exportación de soja no transgénica, un producto con alta demanda en el mercado europeo, que se canalizará a través de la planta Entre Ríos Crushing, con proyección de exportaciones para los próximos tres años. “Es un paso muy importante para seguir agregando valor a nuestra producción”, concluyó.