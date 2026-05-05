Paraná: comenzó la reubicación de la ciclovía en la costanera.

La intendenta de Paraná Rosario Romero recorrió la zona de la Costanera donde se implementará el nuevo carril de circulación de bicicletas.

La intendenta de Paraná Rosario Romero recorrió la zona de la Costanera donde se implementará el nuevo carril de circulación de bicicletas que se traslada a la acera norte. Los trabajos se realizan con mano de obra municipal, una determinación que permite el ahorro de recursos.

“Desde el municipio planteamos el cambio de lado de la ciclovía en la costanera de la ciudad, estaba pensado hacerlo mediante un proceso licitatorio, pero debido a los elevados costos tomé la determinación de realizarlo íntegramente con mano de obra municipal”, destacó la intendenta Rosario Romero.

Romero aclaró que uno de los motivos del cambio de carril de la bicisenda “es evitar la confusión en el tránsito, ya que era una complicación la ciclovía del lado de las arterias que desembocan en la costanera, tanto de subida y de bajada. Ahora al estar en la margen que da al río será más seguro para el ciclista porque no va a tener nunca un auto invadiendo su carril”.

Las tareas comenzaron este martes en la rotonda de Plaza de las Colectividades hacia el Paseo de los Pájaros, donde la ciclovía mantiene su carril original. Posteriormente, se continuará desde Plaza de las Colectividades hacia Plaza Le Petit Pisant con el cambio de carril.

En todo el circuito se demarcarán con pintura roja los cordones para prohibir el estacionamiento, la ciclovía estará demarcada con pintura y se colocarán separadores viales de caucho. Asimismo, sobre la nueva ciclovía, previo a su demarcación, se realizará el bacheo necesario.