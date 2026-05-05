Uno Entre Rios | Ovación | Medina Bello

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

El exdelantero entrerriano nacido en Gualeguay integró el plantel albiceleste en Estados Unidos 1994, junto figuras de la talla de Diego Armando Maradona.

5 de mayo 2026 · 23:38hs
 El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

 El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

A 36 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las historias vuelven a escena y conectan generaciones. En ese recorrido aparece el nombre de Ramón Ismael Medina Bello, el delantero nacido en Gualeguay que llevó el sello de Entre Ríos a la máxima cita del fútbol en Estados Unidos 1994.

El Mencho fue parte de una Selección que combinaba talento, experiencia y un peso simbólico enorme. Compartió plantel con figuras de la talla de Diego Armando Maradona, bajo la conducción de Alfio Basile, en un equipo que llegaba con expectativas tras la consagración en la Copa América de 1993 y que ilusionaba con volver a pelear en lo más alto.

San Lorenzo empató de visitante.

San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

Lanús perdió de visitante en Bolivia.

Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Su historia, sin embargo, empieza lejos de las luces. En Gualeguay, como tantos chicos del interior, Medina Bello dio sus primeros pasos detrás de una pelota, forjando un estilo que lo acompañaría durante toda su carrera: potencia, determinación y una marcada vocación ofensiva. Ese recorrido lo llevó a abrirse camino en el fútbol profesional, donde rápidamente empezó a hacerse notar por su capacidad goleadora.

El salto de calidad llegó con su desembarco en River Plate, luego de haber debutado en Racing Club. Allí encontró el escenario ideal para consolidarse, en un club que históricamente exige rendimiento inmediato. Con la camiseta millonaria, el entrerriano aportó goles clave, presencia en el área y una entrega constante que lo transformaron en una opción confiable en ofensiva. Su rendimiento no pasó desapercibido y terminó abriéndole las puertas de la Selección.

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

MENCHO MEDINA BELLO
El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

En el seleccionado nacional, Medina Bello se integró a un grupo que tenía nombres fuertes en todas sus líneas. Si bien su participación en el Mundial de Estados Unidos 1994 no fue extensa en minutos, su presencia dentro del plantel lo ubicó en el corazón de una competencia que quedaría marcada por un hecho que trascendió lo deportivo: la salida de Maradona en plena competencia, que modificó por completo el rumbo del equipo.

Aquel episodio impactó de lleno en un grupo que había mostrado momentos de gran nivel futbolístico. La Argentina había comenzado el torneo con autoridad, dejando buenas sensaciones en su juego, pero el golpe anímico y estructural terminó condicionando el desarrollo posterior. En ese contexto, la experiencia de Medina Bello forma parte de una historia compleja, atravesada por la ilusión inicial y un desenlace inesperado.

Más allá del Mundial, el Mencho construyó una carrera sólida y respetada. Además de su paso por River, también dejó su huella en Racing Club, donde mantuvo su perfil de delantero de área, siempre atento, siempre listo para definir. Su recorrido incluyó otros equipos del fútbol argentino, consolidando una trayectoria extensa y regular que lo posicionó como un atacante confiable en distintas etapas.

Su estilo nunca pasó por lo estético, sino por lo efectivo. Medina Bello fue de esos delanteros que entienden el juego desde el área, que saben ubicarse, anticipar y resolver. Su aporte muchas veces no se medía solo en goles, sino también en el desgaste, la presión y el trabajo silencioso que permite que el equipo funcione. Ese perfil lo convirtió en un futbolista valorado por entrenadores y compañeros.

LEER MÁS: Medina Bello: “Los nuevos técnicos intentan jugar más”

El reconocimiento a su carrera también tuvo un capítulo especial en su provincia. Fue declarado ciudadano ilustre de Entre Ríos, un gesto que resume el orgullo que genera haber tenido a un representante en la élite del fútbol mundial. Su historia es la de un jugador que salió del interior y logró instalarse en escenarios de máxima exigencia, sin perder nunca su identidad.

Con el paso del tiempo, Medina Bello también se transformó en una voz autorizada para analizar el fútbol argentino. En distintas entrevistas, recordó aquella etapa en la Selección y no dudó en afirmar que el equipo de 1994 tenía condiciones para pelear el título. “Íbamos a ser campeones”, llegó a decir, reflejando una convicción que todavía hoy resuena entre quienes formaron parte de aquel plantel.

Esa mirada refuerza la idea de lo que pudo haber sido y no fue. La Argentina de ese Mundial tenía una base sólida, nombres de jerarquía y un funcionamiento que invitaba a ilusionarse. El desenlace, sin embargo, quedó marcado por factores externos que alteraron la competencia y dejaron una sensación de oportunidad perdida.

Hoy, en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, su nombre vuelve a tomar fuerza dentro de esa galería de futbolistas entrerrianos que supieron representar al país en la máxima cita. A semanas de que la pelota vuelva a rodar en Estados Unidos, México y Canadá, recordar a Medina Bello es también reconocer el aporte del interior a la construcción de la historia grande del fútbol argentino.

Porque cada Mundial se alimenta de memorias, de nombres propios y de recorridos que trascienden el tiempo. Y en ese entramado, el Mencho ocupa su lugar: el de un goleador de Gualeguay que llegó a la Selección, vivió un Mundial desde adentro y dejó una marca que todavía hoy forma parte del ADN futbolero de la región.

Medina Bello Gualeguay Selección Argentina Mundial
Noticias relacionadas
El gol de Ignacio Ovando que le dio el tiunfo a Rosario Central.

Rosario Central le ganó a Libertad y está a tiro de meterse en octavos

Riestra perdió de local en la cancha de San Lorenzo.

Riestra perdió por goleada con Gremio de local

Boca perdió en Ecuador.

Boca Juniors perdió con Barcelona en Ecuador y se complicó en la Libertadores

Mikel Arteta y Gabriel Heinze festejan la victoria del Arsenal.

El crespense Gabriel Heinze será el único argentino presente en la final de la Champions League

Ver comentarios

Lo último

San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Ultimo Momento
San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

El Mencho Medina Bello y su huella en la Selección Argentina

Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de ACA para analizar inversiones y logística productiva

Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de ACA para analizar inversiones y logística productiva

Policiales
Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas

La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos

Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

Ovación
Boca Juniors perdió con Barcelona en Ecuador y se complicó en la Libertadores

Boca Juniors perdió con Barcelona en Ecuador y se complicó en la Libertadores

San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

San Lorenzo igualó sin goles ante Cuenca en Ecuador

Los octavos de final del Torneo Apertura ya tienen árbitros definidos

Los octavos de final del Torneo Apertura ya tienen árbitros definidos

Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Rosario Central le ganó a Libertad y está a tiro de meterse en octavos

Rosario Central le ganó a Libertad y está a tiro de meterse en octavos

La provincia
Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de ACA para analizar inversiones y logística productiva

Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de ACA para analizar inversiones y logística productiva

Marihuana: crece el consumo en los jóvenes y alertan por daños cognitivos

Marihuana: crece el consumo en los jóvenes y alertan por daños cognitivos

El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos

El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos

Paraná: la Feria en tu Barrio recorre tres puntos con precios accesibles

Paraná: la Feria en tu Barrio recorre tres puntos con precios accesibles

Paraná: comenzó la reubicación de la ciclovía en la costanera

Paraná: comenzó la reubicación de la ciclovía en la costanera

Dejanos tu comentario