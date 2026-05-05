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Paraná: la Feria en tu Barrio recorre tres puntos con precios accesibles

La Municipalidad de Paraná continúa con Feria en tu Barrio que acerca alimentos frescos y productos locales a distintos barrios de la capital entrerriana.

5 de mayo 2026 · 18:49hs
La Municipalidad de Paraná continúa con Feria en tu Barrio.

La Municipalidad de Paraná continúa con Feria en tu Barrio.

Esta semana la Municipalidad de Paraná continúa con la propuesta que acerca alimentos frescos y productos locales a distintos barrios de la capital entrerriana. Estará en barrios Tiro Federal, Santa María y plaza Sáenz Peña.

Desde la comuna se recordó que las jornadas se desarrollan en horario de 8 a 12.30.

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Diagrama de la Municipalidad de Paraná

El miércoles, la feria se instala en la Comisión Tiro Federal, ubicada en Almirante Brown y Díaz Vélez. El jueves, el turno es para la Comisión Vecinal Santa María, en la intersección de Intendente Blanda y Basavilbaso, y el sábado la propuesta llega a Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el crecimiento sostenido del programa: “Esta política pública de soberanía alimentaria que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero ya alcanzó a 77 puntos de distribución de la ciudad”.

En ese sentido, el funcionario subrayó el impacto concreto en el bolsillo de los vecinos: “Gracias a la participación de productores y emprendedores locales, cada jornada reúne a una gran cantidad de vecinos interesados en productos de calidad a precios populares. Esta iniciativa no solo fortalece las ventas de nuestros emprendedores, sino que también cuida el bolsillo de los paranaenses”.

Entre los productos disponibles en cada jornada se encuentran carnes, verduras, frutas, huevos, miel, quesos, fiambres, yerba y panificados, entre otros.

Paraná Feria en tu barrio Precios
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