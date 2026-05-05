La Liga Profesional de Fútbol (LPF) ya tiene todo definido para el inicio de los playoffs del campeonato, luego de que desde la organización del Torneo Apertura den a conocer a los árbitros que impartirán justicia en los octavos de final.
Los octavos de final del Torneo Apertura ya tienen árbitros definidos
De cara al inicio de los playoffs del Torneo Apertura, los equipos clasificados ya conocen a los responsables de impartir justicia el próximo fin de semana.
El duelo entre Talleres y Belgrano asoma como el plato fuerte de los octavos de final y, para ese partido, Darío Herrera fue elegido como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Pablo González como asistentes. En el VAR, en tanto, estará Hernán Mastrángelo, acompañado por Lucas Pardo.
En el caso del partido entre Boca y Huracán, Pablo Echavarría fue designado como principal, mientras que Cristian Navarro y Juan Mamani serán sus jueces de línea. En cuanto al VAR, Gastón Monsón Brizuela será el encargado de las revisiones.
El domingo, para el picante duelo entre River y San Lorenzo, Sebastián Zunino será el árbitro, secundado por Miguel Savorani y Pablo Acevedo. En el Monumental, Silvio Trucco estará a cargo del VAR, acompañado por Carlos Córdoba.
Todos los cuerpos arbitrales para los octavos de final del Torneo Apertura
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco