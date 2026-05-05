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Los octavos de final del Torneo Apertura ya tienen árbitros definidos

De cara al inicio de los playoffs del Torneo Apertura, los equipos clasificados ya conocen a los responsables de impartir justicia el próximo fin de semana.

5 de mayo 2026 · 19:58hs
Darío Herrera

Darío Herrera, responsable de impartir justicia en Talleres vs. Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) ya tiene todo definido para el inicio de los playoffs del campeonato, luego de que desde la organización del Torneo Apertura den a conocer a los árbitros que impartirán justicia en los octavos de final.

El duelo entre Talleres y Belgrano asoma como el plato fuerte de los octavos de final y, para ese partido, Darío Herrera fue elegido como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Pablo González como asistentes. En el VAR, en tanto, estará Hernán Mastrángelo, acompañado por Lucas Pardo.

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En el caso del partido entre Boca y Huracán, Pablo Echavarría fue designado como principal, mientras que Cristian Navarro y Juan Mamani serán sus jueces de línea. En cuanto al VAR, Gastón Monsón Brizuela será el encargado de las revisiones.

El domingo, para el picante duelo entre River y San Lorenzo, Sebastián Zunino será el árbitro, secundado por Miguel Savorani y Pablo Acevedo. En el Monumental, Silvio Trucco estará a cargo del VAR, acompañado por Carlos Córdoba.

Todos los cuerpos arbitrales para los octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

Torneo Apertura Árbitros Darío Herrera Fútbol
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