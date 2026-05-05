Rosario Central le ganó a Libertad y está a tiro de meterse en octavos

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central venció 1 a 0 a los paraguayos y sigue firme en la Copa Libertadores. El entrerriano Ignacio Ovando marcó el gol.

Por la cuarta fecha del Grupo H, Rosario Central derrotó 1 a 0 a Libertad de Paraguay, con gol del entrerriano Ignacio Ovando, y está a un paso de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ángel Di María falló un penal en el primer tiempo.

A los 41 minutos, una patada dentro del área de Viera al delantero Alejo Véliz fue sancionada como penal, el cual fue ejecutado por Di María. El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo pero sin potencia, que Morínigo pudo detener y, en el rebote, se volvió a imponer ante el campeón del mundo con el brazo derecho, replicando “la de Dios”, con las rodillas en el suelo y brazos extendidos.

Ya en el complemento, en el segundo minuto, un centro al primer palo del lateral Emanuel Coronel fue cabeceado por Véliz, que anticipó para llegar antes que su marcador y sacó un remate bajo, detenido por Morínigo.

En 11 minutos del segundo tiempo, un córner que buscaba el primer palo fue prolongado con el pie por el defensor Gastón Ávila para la aparición del gualeguaychuense Ovando, por el segundo palo y en el área chica, que empujó la pelota de primera al gol.

Rosario Central quedó bien posicionado

Con el triunfo, el Canalla se mantiene en el primer lugar de la zona con 10 puntos, mientras que la visita sufrió su cuarta derrota y, al no tener unidades, ya tiene muy complicada su clasificación a octavos de final.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo a las 19, mientras que el elenco paraguayo deberá visitar la altura de Independiente del Valle de Ecuador el mismo día, a partir de las 23.