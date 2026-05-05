La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas

La ciudad de La Paz quedó conmocionada con la muerte de Facundo Blanco, cuyo cuerpo fue hallado este martes después de una ardua tarea.

La intensa búsqueda de Facundo Blanco, que se extendió desde el mediodía del pasado lunes, terminó este martes cuando hallaron si vida a su cuerpo, una noticia que conmocionó a toda la comunidad de La Paz.

Durante varios días se desplegó un amplio operativo encabezado por la Policía de Entre Ríos, con la participación de brigadas especiales, perros rastreadores y personal municipal. A ellos se sumó la colaboración constante de vecinos, familiares y amigos, que recorrieron distintos sectores de la ciudad.

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El cuerpo fue hallado en circunstancias que aún no fueron detalladas de manera oficial y la investigación quedó en manos de la Justicia, señala Infopaer.

Por otra parte, desde la Comisaría Primera de La Paz se trabaja junto a fiscales y peritos para reconstruir las últimas horas de Facundo y determinar las causas de su muerte. En este marco, no se descarta ninguna hipótesis mientras se esperan los resultados clave de las pericias.