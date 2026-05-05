La intensa búsqueda de Facundo Blanco, que se extendió desde el mediodía del pasado lunes, terminó este martes cuando hallaron si vida a su cuerpo, una noticia que conmocionó a toda la comunidad de La Paz.
La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas
La ciudad de La Paz quedó conmocionada con la muerte de Facundo Blanco, cuyo cuerpo fue hallado este martes después de una ardua tarea.
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Los sucesos en La Paz
Durante varios días se desplegó un amplio operativo encabezado por la Policía de Entre Ríos, con la participación de brigadas especiales, perros rastreadores y personal municipal. A ellos se sumó la colaboración constante de vecinos, familiares y amigos, que recorrieron distintos sectores de la ciudad.
El cuerpo fue hallado en circunstancias que aún no fueron detalladas de manera oficial y la investigación quedó en manos de la Justicia, señala Infopaer.
Por otra parte, desde la Comisaría Primera de La Paz se trabaja junto a fiscales y peritos para reconstruir las últimas horas de Facundo y determinar las causas de su muerte. En este marco, no se descarta ninguna hipótesis mientras se esperan los resultados clave de las pericias.