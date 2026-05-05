Riestra perdió por goleada con Gremio de local En el Estadio Nuevo Gasómetro, Deportivo Riestra cayó 3 a 0 ante los de Porto Alegre por la Copa Sudamericana. 5 de mayo 2026 · 21:04hs

Riestra perdió de local en la cancha de San Lorenzo.

En el estadio San Lorenzo de Almagro, Deportivo Riestra cayó frente a Gremio por 3-0 y quedó tercero en la Grupo F de la Copa Sudamericana. Vinicius, de penal, abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro (venía de errar tres consecutivos ante Palestino) y en el segundo tiempo completaron el resultado Francis Amuzu y Martin Braithwaite.

Como quedaron Gremio y Riestra Con esta victoria, Gremio quedó como líder del Grupo F con 7 puntos. Le lleva uno a Montevideo City Torque y Riestra cosechó 4. Cierra Palestino, con 2 unidades.

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque Rosario Central le ganó a Libertad y está a tiro de meterse en octavos

En la próxima fecha Riestra visitará a Montevideo City Torque, el martes 19 de mayo desde las 19.00. Al otro día Gremio recibirá a Palestino, a partir de las 21.