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Riestra perdió por goleada con Gremio de local

En el Estadio Nuevo Gasómetro, Deportivo Riestra cayó 3 a 0 ante los de Porto Alegre por la Copa Sudamericana.

5 de mayo 2026 · 21:04hs
Riestra perdió de local en la cancha de San Lorenzo.

Riestra perdió de local en la cancha de San Lorenzo.

En el estadio San Lorenzo de Almagro, Deportivo Riestra cayó frente a Gremio por 3-0 y quedó tercero en la Grupo F de la Copa Sudamericana. Vinicius, de penal, abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro (venía de errar tres consecutivos ante Palestino) y en el segundo tiempo completaron el resultado Francis Amuzu y Martin Braithwaite.

Como quedaron Gremio y Riestra

Con esta victoria, Gremio quedó como líder del Grupo F con 7 puntos. Le lleva uno a Montevideo City Torque y Riestra cosechó 4. Cierra Palestino, con 2 unidades.

Riestra ganó de local.

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

El gol de Ignacio Ovando que le dio el tiunfo a Rosario Central.

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En la próxima fecha Riestra visitará a Montevideo City Torque, el martes 19 de mayo desde las 19.00. Al otro día Gremio recibirá a Palestino, a partir de las 21.

Riestra Gremio Copa Sudamericana
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