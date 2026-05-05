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Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos

La Fiscalía Federal de Gualeguaychú, junto a la Prefectura Naval que fabricaba 80 mil paquetes diarios y facturaba más de 46.000 millones de pesos al año.

5 de mayo 2026 · 18:57hs
Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos.

Reporte 2820

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos.
Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos.

Reporte 2820

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos.

La Fiscalía Federal de Gualeguaychú, junto a la Prefectura Naval, desmanteló una organización criminal que operaba en Argentina, Paraguay, Chile y Brasil, fabricaba 80 mil paquetes diarios y facturaba más de 46.000 millones de pesos al año. Es el operativo más grande del tipo en 15 años.

Por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri, y a pedido del fiscal Federal Pedro Rebollo, se llevaron a cabo 24 allanamientos en diversos puntos de nuestro país a través de la Prefectura Naval.

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Así se desmanteló una organización criminal internacional de gran envergadura, dedicada a la fabricación, venta y distribución de cigarrillos falsificados, confirmó R2820.

La causa penal, que lleva más de un año y medio de investigación bajo las órdenes del fiscal Rebollo, determinó que la banda operaba en Paraguay, Chile y Brasil.

En el expediente se investigan los delitos de infracción marcaria, contrabando, falsificación, trata de personas con fines de explotación laboral, adulteración de certificados, evasión tributaria, lavado de dinero y asociación ilícita.

Cigarrillos truchos Gualeguaychú 2
Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos.

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos.

Los allanamientos se realizaron en diferentes domicilios situados en las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Entre Ríos. En este caso, en las ciudades de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Villa Paranacito.

Dichas medidas arrojaron resultados positivos, secuestrándose -hasta el momento- diversa documentación, miles de atados de cigarrillos, grandes sumas de dinero, celulares, varios vehículos 0km y de alta gama, máquinas contadoras de billetes, etc.

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También se pudo dar con el lugar en donde se encontraba instalada y funcionando la fábrica de cigarrillo truchos. Fue clausurada y se secuestró -entre otras cosas- una máquina conocida como "MK8" con la cual se procedía a la fabricación de los cigarrillos falsos a un volumen de 80 mil paquetes diarios.

La magnitud de este procedimiento judicial es tan importante que según afirmaron los investigadores y las fuentes gubernamentales, hacía más de 15 años no ocurría en el país un procedimiento de estas dimensiones.

Sólo para tomar noción, se informó que de este modo, se evitó que las empresas damnificadas perdieran de vender más de 26 millones de atados de cigarrillos por año; lo cual representa como ingreso de la banda criminal unos 46.400 millones de pesos, únicamente respecto de una sola de las marcas de cigarrillos falsificados.

En Concepción del Uruguay se concretaron dos allanamientos: uno en la zona céntrica, en la intersección de Alem y Sarmiento, y otro en el barrio María Auxiliadora, ambos con intervención de la Prefectura Naval Argentina.

Gualeguaychú Prefectura Naval Argentina
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