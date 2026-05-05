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El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos

Desde el Instituto Becario de Entre Ríos se informó que este miércoles, y hasta el viernes, se abonará la beca. Será para nivel secundario y superior.

5 de mayo 2026 · 19:34hs
El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos para el mes de mayo. 

El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos para el mes de mayo. 

Desde este miércoles 6 y hasta el viernes 8, estudiantes de toda la provincia el Instituto Becario abonará las becas correspondientes a mayo. Las mismas corresponden a los niveles secundario y superior. Como es habitual, será por finalización de DNI y a través del Banco Entre Ríos.

LEER MÁS: Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Detalles desde el Instituto Becario

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, adelantó que “este miércoles comenzará un nuevo calendario de pago, el cual será en tres tramos y por finalización de documento del titular de cobro”.

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Y agregó: “En este mes de mayo cerramos los nueve pagos correspondientes a la beca 2025 para estudiantes terciarios y universitarios. Mientras, se abre un nuevo cronograma 2026 para estudiantes secundarios, en este caso que completaron su solicitud de renovación secundaria”.

Berdiñas destacó que “la comisión evaluadora de nuestro Instituto avanza en el análisis de las presentaciones. Hemos visto cómo muchas familias de Entre Ríos se han volcado a nuestras plataformas para completar su presentación, superando el número de ingresos del período anterior”.

A lo que añadió: “Ya cerró la etapa de inscripción para estudiantes secundarios, y para nivel superior habrá plazo hasta el 31 de mayo. Es fundamental recordar que dicho trámite es completamente online, que se puede realizar a través de nuestra página web, por nuestra APP o acercándose a cualquiera de nuestras oficinas”, sostuvo el funcionario provincial.

Cronograma completo de mayo

Miércoles 6: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Jueves 7: DNI finalizados en 4, 5 y 6.

Viernes 8: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Instituto Becario Cronograma de pagos
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