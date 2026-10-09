Boca Juniors igualó 2-2 ante Instituto a cuatro días de enfrentar a Vasco da Gama en las semifinales

Boca Juniors, con la cabeza puesta en la Sudamericana, empató en el Kempes con la Gloria, que viene puntero en la Zona A.

Boca empató en Córdoba en la previa a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors empató 2-2 frente a Instituto en Córdoba, en un partido cambiante por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró recuperarse en dos oportunidades para rescatar un punto, aunque se marchó con una preocupación importante por el estado físico de Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo y debió abandonar el campo antes del final.

El encuentro tuvo emociones desde el comienzo, con un Instituto que consiguió ponerse en ventaja y un Boca que encontró respuestas para mantenerse en partido. Sin embargo, el empate dejó sensaciones encontradas para el Xeneize, que buscaba sumar de a tres y terminó pendiente de la situación de uno de sus futbolistas más importantes.

Instituto pegó primero y Boca reaccionó

La Gloria abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo por intermedio de Fernando Alarcón, quien puso el 1-0 para el conjunto cordobés. Boca intentó responder y encontró la igualdad a los 22 minutos, cuando Enner Valencia aprovechó un grosero error del arquero Marcos Ledesma para establecer el 1-1.

Después de un comienzo intenso, el partido perdió profundidad y ambos equipos se repartieron la posesión sin generar demasiadas situaciones claras. Así, se fueron al descanso con el marcador igualado y todo por definirse en la segunda parte.

Pero el complemento volvió a comenzar con un golpe para el Xeneize. A los 47 minutos, Jonathan Galván aprovechó una pelota suelta en el área después de un córner y marcó el 2-1 para Instituto.

Boca volvió a verse obligado a remontar el resultado y encontró una respuesta rápida. A los 54 minutos ingresaron Leandro Paredes y Miguel Merentiel, en reemplazo de Milton Delgado y Enner Valencia, respectivamente.

Un minuto después, el delantero uruguayo tuvo una intervención decisiva: Merentiel apareció en el área y mandó la pelota al fondo de la red para señalar el 2-2 y devolverle la igualdad al conjunto visitante.

Merentiel tuvo más oportunidades y Boca buscó la victoria

El empate abrió un tramo de mayor intensidad, con Boca decidido a aprovechar el impulso de la igualdad para llevarse los tres puntos.

A los 65 minutos, Merentiel estuvo cerca de marcar nuevamente con una volea de zurda que pasó a centímetros de uno de los postes. Dos minutos más tarde, Sebastián Villa también tuvo su oportunidad después de recibir un pase de Leonel Flores, pero su remate se fue cerca del arco defendido por Marcos Ledesma.

Instituto, por su parte, contó con una ocasión clara a los 68 minutos, aunque no pudo resolver un mano a mano y Álvaro Montero terminó controlando la pelota sin inconvenientes.

La preocupación para Boca llegó a los 70 minutos. Paredes, que había ingresado apenas 16 minutos antes, manifestó una molestia física y tuvo que salir del campo. Santiago Ascacíbar entró en su lugar, mientras que Ángel Romero reemplazó a Sebastián Villa.

La salida del mediocampista encendió las alarmas en el Xeneize, que quedó pendiente de la evolución del futbolista de cara a los próximos compromisos.

En el tramo final, Boca intentó buscar la victoria pese a la ausencia de Paredes. A los 73 minutos, el juvenil Leonel Flores recibió un pase al vacío y sacó un derechazo que pasó muy cerca del arco local. Más tarde, Carlos Palacios probó con un remate cruzado que Marcos Ledesma controló en dos tiempos.

Sin embargo, ninguno logró quebrar nuevamente la igualdad y el encuentro terminó 2-2 en Córdoba.

La preocupación por Paredes

Más allá del resultado, la principal inquietud de Boca pasó por la situación física de Leandro Paredes. El mediocampista entró en el segundo tiempo para darle mayor conducción al equipo, pero debió retirarse poco después por una molestia.

La evolución del volante será un aspecto a seguir para el cuerpo técnico, especialmente por la importancia de su presencia en el funcionamiento del equipo y los compromisos decisivos que se aproximan.

De esta manera, Boca rescató un empate en su visita a Instituto después de remontar dos veces el marcador, pero se marchó de Córdoba con la incertidumbre por el estado de uno de sus referentes.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors pudo ganar o perder, pero finalmente se llevó un empate 2-2 ante Instituto en Córdoba.

88 minutos: se animó Charly Palacios

El chileno ensayó un remate cruzado contenido por Ledesma en dos tiempos.

86 minutos: Boca empuja en el cierre sin Paredes

La visita intenta sobreponerse a la ausencia de su figura para llevarse los tres puntos en Córdoba.

76 minutos: nueva amonestación en Boca Juniors

Malcom Braida se llevó la amarilla por una falta a Alex Luna.

73 minutos: Flores se inspiró y casi festeja Boca Juniors

El juvenil picó al vacío, recibió la pelota y resolvió con un derechazo que se perdió a centímetros del arco local.

70 MINUTOS: ¡SALIÓ PAREDES Y ENCENDIÓ LAS ALARMAS!

El Ruso Ascacíbar reemplazó al volante, quien duró 16 minutos en cancha y se retiró con una molestia física. También entró Ángel Romero por Sebastián Villa.

68 MINUTOS: ¡INSTITUTO ERRÓ UN MANO A MANO CLAVE!

La Gloria falló en la puntada final y Álvaro Montero contuvo la pelota sin problemas.

67 minutos: Villa acarició el tercer gol

El colombiano recibió un pase llovido de Leonel Flores en el área, se acomodó para la zurda y sacudió un tiro que se fue cerca del arco de Marcos Ledesma.

65 minutos: nueva ocasión de Merentiel

La Bestia desenfundó una volea de zurda que se perdió a centímetros de un palo.

55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel mandó la pelota al fondo de la red en su primera intervención de relieve en el área y equilibró el trámite en La Docta.

54 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante central reemplazó a Milton Delgado. Además, Miguel Merentiel tomó el lugar de Enner Valencia.

52 minutos: Williams Alarcón, amonestado

Es el primero de Boca Juniors después de que el chileno derribó a Matías Gallardo, uno de los hijos del Muñeco.

47 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!

Jonathan Galván aprovechó una pelota suelta en el área a la salida de un córner para encajar el 2-1 del equipo dirigido por el Traductor Diego Flores.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Instituto: Hernán de la Fuente por Giuliano Cerato.

41 minutos: se encamina el final de la etapa

Sin emociones en los metros finales, todo va rumbo al entretiempo.

32 minutos: se acható el partido

A partir de la igualdad de Valencia, ambos equipos se reparten la pelota sin profundidad en las áreas.

22 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Enner Valencia aprovechó un grosero error del arquero Marcos Ledesma para devolver las tablas al resultado.

21 minutos: Gustavo Abregú, primer amonestado del partido

El volante central recibió la tarjeta amarilla por una infracción a Sebastián Villa en las inmediaciones del área local.

13 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!

Fernando Alarcón marcó el 1-0 de la Gloria en Córdoba.

13 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!

7 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE MONTERO!

El arquero despejó un remate cruzado en el área de Giuliano Cerato al córner.

1 minuto: la primera llegada fue de Boca Juniors

Enner Valencia anticipó a todos en un centro, aunque su disparo se marchó desviado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Instituto confirmada

Titulares

(29) Marcos Ledesma

(30) Jonathan Galván

(26) Leonel Mosevich

(6) Fernando Alarcón

(44) Giuliano Cerato

(55) Gustavo Abregú

(15) Matías Gallardo

(3) Diego Sosa

(21) Jeremías Lázaro

(17) Matías Tissera

(10) Alex Luna

Suplentes

(35) Emanuel Sittaro

(22) Agustín Massaccesi

(32) Agustín Bravo

(13) Juan Ignacio Méndez

(2) Hernán De La Fuente

(23) Juan Andrés Meli

(8) Jonás Acevedo

(19) Lucas Sanseviero

(20) Jhon Córdoba

(7) Nicolás Guerra

(11) Matias Fonseca

(9) Facundo Suárez

Entrenador: Diego Flores

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

(1) Álvaro Montero

(27) Malcom Braida

(2) Lautaro Di Lollo

(26) Marco Pellegrino

(3) Lautaro Blanco

(18) Milton Delgado

(15) Williams Alarcón

(19) Leonel Flores

(7) Carlos Palacios

(22) Sebastián Villa

(13) Enner Valencia

Suplentes

(12) Leandro Brey

(4) Nicolás Figal

(32) Ayrton Costa

(42) Facundo Herrera

(24) Dylan Gorosito

(5) Leandro Paredes

(23) Camilo Rey Domenech

(25) Santiago Ascacíbar

(11) Ángel Romero

(44) Rodrigo Bacidalupe

(16) Miguel Ángel Merentiel

(9) Milton Giménez

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena