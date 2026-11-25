La iniciativa establece una prestación para familiares de los 38 fallecidos durante la represión. En Entre Ríos hubo tres víctimas.

El senador del bloque Justicialista Marcelo Lewandowski presentó un proyecto de ley para crear una pensión destinada a los familiares de las víctimas fatales de la represión registrada durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco de la crisis política, económica y social que desembocó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

La iniciativa instituye una prestación mensual no contributiva para los familiares de las 38 personas fallecidas en distintos puntos del país durante aquellos episodios. En Entre Ríos, concretamente en Paraná, las víctimas fueron tres: Rosa Eloísa Paniagua (13 años), Romina Elizabeth Iturain (15) y José Daniel Rodríguez (25).

El beneficio equivaldría a dos haberes mínimos garantizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se actualizaría de acuerdo con la movilidad previsional vigente.

Según el texto, podrán acceder a la pensión los hijos de las víctimas, cónyuges o convivientes, padres y madres, y en determinadas circunstancias hermanos menores de edad o incapacitados para trabajar. El otorgamiento seguirá un orden de prelación que prioriza a los descendientes y parejas de las personas fallecidas.

El proyecto establece además que la prestación será vitalicia, personalísima, inembargable -salvo por obligaciones alimentarias- y compatible con actividades laborales en relación de dependencia o por cuenta propia. Asimismo, los beneficiarios tendrán cobertura del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Fundamentos para la pensión

En los fundamentos, Marcelo Lewandowski señala que la propuesta retoma una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en 2021 y sostiene que busca rendir homenaje a las víctimas, sus familiares y a quienes protagonizaron las protestas de aquellos días.

El senador recuerda que la represión dejó 38 muertos en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Río Negro y Tucumán. También destaca que, dos décadas después de los hechos, la Justicia confirmó condenas contra exfuncionarios y exjefes policiales por los homicidios ocurridos durante las manifestaciones.

De acuerdo con el autor de la iniciativa, la pensión constituye una herramienta de reparación económica frente a la responsabilidad estatal por los hechos ocurridos durante aquellas jornadas. En ese sentido, argumenta que la medida procura reconocer el daño sufrido por las familias y avanzar en una reparación integral de las consecuencias de la represión.

Las víctimas entrerrianas de la represión de 2001

A pesar de que el 20 de diciembre hubo tres muertos en Paraná, solamente en un caso se condenó al autor material. Se trata del cabo Silvio Martínez, quien disparó con su pistola 9 milímetros contra Romina Paniagua, que fue a pedir comida a un supermercado, luego de que en una radio anunciaran que en esa sucursal de calle San Juan se iba a repartir mercadería entre la gente.

Eloísa Paniagua tenía 13 años y había ido a pedir comida a distintos supermercados junto a sus hermanos, y recibió un balazo por parte de del caboMartínez, en una corrida que provocaron las fuerzas de seguridad, arrinconando a los manifestantes en el Parque Berduc. El autor del disparo fue condenado por el hecho y salió de la cárcel en 2009, gozando del beneficio de la libertad condicional. Fue el único que enfrentó a la Justicia por las muertes de 2001.

Romina Iturain estaba de visita en la casa de una prima que vivía cerca del supermercado Wal Mart. A ese lugar llegó un grupo de personas que venía de reclamar en la puerta del comercio y comenzó a ser seguida por la Policía. Estando dentro del domicilio, una bala la alcanzó. Los efectivos policiales se negaron a llamar a una ambulancia, desatendiendo el reclamo de su primo, y cuando la atención médica finalmente llegó, fue tarde: la joven de 15 años murió antes de llegar al Hospital San Martín.

José Daniel Rodríguez 25 años, militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). salió de su casa la noche del 21 de diciembre de 2001 y ya no volvió. Estuvo algunos días desaparecido y posteriormente su cadáver fue encontrado detrás del Wal Mart, debajo de unos neumáticos, golpeado y quemado.Su cuerpo apareció en el Parque Nuevo, días después de los hechos. Se determinó que el joven había muerto el 19 de diciembre. Aunque su muerte quedó impune, la vinculación con la represión desatada por aquellos días fue evidente