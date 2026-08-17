Enner Valencia fue convocado ante Recoleta y se encamina su debut en Boca.

El delantero ya cumplió con la puesta a punto pautada por el cuerpo técnico y Arruabarrena decidió llevarlo a Paraguay para la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Llegó el momento de Enner Valencia en Boca. Después de varios días de adaptación, reacondicionamiento físico y futbolístico, el ecuatoriano forma parte de la lista de convocados -por primera vez- que dio a conocer Rodolfo Arruabarrena para la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta. Este martes, en Paraguay, existen grandes chances de que el delantero de 36 años, que portará la camiseta 30, sume sus primeros minutos.

¿Será titular? En principio, no. La idea del Vasco es seguir llevándolo de a poco, tal como quedó demostrado al no apresurar su estreno pese a las necesidades que se le presentaron en el centro del ataque ante la falta de variantes.

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En ese sentido, más allá de que Arruabarrena no dio indicios del equipo en Ezeiza, al priorizar la recuperación de los jugadores tras el empate con Platense, las señales desde Boca Predio indican que Valencia esperaría su chance desde el banco de suplentes.

Miguel Merentiel, que solo jugó algunos minutos en Vicente López -y rompió la racha del gol en su ingreso-, sería el nueve titular para buscar definir la serie (3-1 a favor de Boca) de octavos de final frente a Recoleta.

La lista de convocados, sin Leandro paredes por lesión

"Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad. Me ilusiona mucho y espero hacer las cosas bien. Quiero decirle a los hinchas que voy a dar todo de mí para poder lograr campeonatos. Tengo una responsabilidad muy grande, espero poder estar a la altura", había dicho Valencia en sus primeras palabras como jugador de Boca.

La espera se terminó y el ecuatoriano, que llegó a Brandsen 805 ante la traicionera lesión de Adam Bareiro y la creencia del cuerpo técnico de que se necesitaba un nueve para reemplazarlo y para efectivizar las oportunidades generadas, probablemente haga su debut con la camiseta azul y oro.

Cómo llega Enner Valencia a Boca

El máximo artillero en la historia de la selección ecuatoriana arribó en condición de libre tras un paso por el Pachuca mexicano -convirtió 26 goles en 47 partidos- y luego de haber disputado el Mundial 2026 con la Tricolor. Si bien no logró marcar tantos, jugó de titular los cuatro encuentros posibles.

Arruabarrena decidió no incluirlo entre los convocados para la ida ya que venía de un mes sin actividad, desde que el Tri quedó eliminado de la Copa del Mundo. El último compromiso oficial de Valencia data de la derrota 2-0 ante México del 30 de junio.