El Xeneize se mide este martes con Recoleta en Asunción sin la presencia del volante de la Selección Argentina, quien se quedó en el país recuperándose de una lesión muscular.

Boca visitará este martes a Recoleta en Asunción, Paraguay, con la intención de cerrar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haberse quedado con la ida por 3-1 en el Ducó. Para este encuentro, el Xeneize no podrá contar con Leandro Paredes, desafectado por una lesión muscular.

Con su capitán de baja al igual que Marco Pellegrino y Leandro Lozano, Rodolfo Arruabarrena saldrá con alternativas en el once inicial y buscará que el mediocampo pueda funcionar sin uno de los grandes estandartes del equipo, a sabiendas de que la última vez que se ausentó, el Xeneize cayó 3-0 ante Deportivo Riestra.

Si bien el precedente más inmediato es aquella goleada por la primera fecha del Torneo Clausura en cancha del Malevo, no será la primera vez que el Vasco no pueda alinear a Paredes, que tampoco estuvo en el duelo frente a Sarmiento por Copa Argentina ya que se encontraba disputando la Copa del Mundo con la Selección.

A su vez, será el quinto partido en el año sin la presencia del cinco, que antes de la llegada del Arruabarrena se perdió el cruce con Gimnasia de Chivilcoy y un partido con Racing por un esguince sufrido en febrero y otro choque ante Independiente por acumulación de tarjetas, justo antes del duelo con River. Ambos clásicos contra los equipos de Avellaneda finalizaron en empate, por lo que el balance de Boca sin Paredes en este año tiene dos triunfos, dos igualdades y una derrota.

Leandro Paredes, ausente en Paraguay

Leandro Paredes, ausente en Paraguay: cómo le fue a Boca sin su capitán.

Aún no está claro quien acompañará a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el eje. Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech surgen como las principales opciones, aunque Arruabarrena también considera la posibilidad de cambiar de dibujo táctico y volver al 4-2-3-1.

Por su parte, Paredes continúa recuperándose de la inflamación que padece en el isquiotibial izquierdo y apunta a poder regresar a los terrenos de juego este mismo fin de semana, en la visita del Xeneize al Cilindro para medirse con la Academia.