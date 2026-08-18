Uno Entre Rios | Ovación | Leandro Paredes

Leandro Paredes, ausente en Paraguay: cómo le fue a Boca sin su capitán

El Xeneize se mide este martes con Recoleta en Asunción sin la presencia del volante de la Selección Argentina, quien se quedó en el país recuperándose de una lesión muscular.

18 de agosto 2026 · 12:23hs
Leandro Paredes

Leandro Paredes, ausente en Paraguay: cómo le fue a Boca sin su capitán.

Boca visitará este martes a Recoleta en Asunción, Paraguay, con la intención de cerrar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haberse quedado con la ida por 3-1 en el Ducó. Para este encuentro, el Xeneize no podrá contar con Leandro Paredes, desafectado por una lesión muscular.

Con su capitán de baja al igual que Marco Pellegrino y Leandro Lozano, Rodolfo Arruabarrena saldrá con alternativas en el once inicial y buscará que el mediocampo pueda funcionar sin uno de los grandes estandartes del equipo, a sabiendas de que la última vez que se ausentó, el Xeneize cayó 3-0 ante Deportivo Riestra.

boca busca cerrar el pase a cuartos de final de la copa sudamericana

Boca busca cerrar el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca.

Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

Si bien el precedente más inmediato es aquella goleada por la primera fecha del Torneo Clausura en cancha del Malevo, no será la primera vez que el Vasco no pueda alinear a Paredes, que tampoco estuvo en el duelo frente a Sarmiento por Copa Argentina ya que se encontraba disputando la Copa del Mundo con la Selección.

A su vez, será el quinto partido en el año sin la presencia del cinco, que antes de la llegada del Arruabarrena se perdió el cruce con Gimnasia de Chivilcoy y un partido con Racing por un esguince sufrido en febrero y otro choque ante Independiente por acumulación de tarjetas, justo antes del duelo con River. Ambos clásicos contra los equipos de Avellaneda finalizaron en empate, por lo que el balance de Boca sin Paredes en este año tiene dos triunfos, dos igualdades y una derrota.

Leandro Paredes, ausente en Paraguay

Leandro Paredes, ausente en Paraguay: cómo le fue a Boca sin su capitán.

Leandro Paredes, ausente en Paraguay: cómo le fue a Boca sin su capitán.

Aún no está claro quien acompañará a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el eje. Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech surgen como las principales opciones, aunque Arruabarrena también considera la posibilidad de cambiar de dibujo táctico y volver al 4-2-3-1.

Por su parte, Paredes continúa recuperándose de la inflamación que padece en el isquiotibial izquierdo y apunta a poder regresar a los terrenos de juego este mismo fin de semana, en la visita del Xeneize al Cilindro para medirse con la Academia.

Leandro Paredes Paraguay Boca Capitán
Noticias relacionadas
Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha.

Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha

El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: Ojalá fuera como él

La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: "Ojalá fuera como él"

se agoto el credito de marcelo candia en patronato

Se agotó el crédito de Marcelo Candia en Patronato

Ver comentarios

Lo último

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha

Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha

Ultimo Momento
Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha

Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha

El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: Ojalá fuera como él

La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: "Ojalá fuera como él"

Policiales
Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Agresión a jugadores de Patronato: aplican restricciones a Barrientos pero no fue imputado

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Victoria: detuvieron a una mujer que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Agresión a jugadores de Patronato: allanaron a Alan Barrientos y le secuestraron tres celulares

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

Rescataron a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay

Rescataron a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay

Ovación
Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha

Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha

El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

El básquet formativo de Boca Juniors llega a Concordia

La Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná abrirá una nueva edición el próximo 12 de diciembre

La Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná abrirá una nueva edición el próximo 12 de diciembre

Expectativa en torno a Franco Colapinto: confirmaron a otro piloto y quedan 13 butacas vacías para 2027

Expectativa en torno a Franco Colapinto: confirmaron a otro piloto y quedan 13 butacas vacías para 2027

La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: Ojalá fuera como él

La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: "Ojalá fuera como él"

La provincia
Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Nuevo régimen municipal simplifica las habilitaciones comerciales y agiliza el inicio de actividades

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Entre Ríos fortalece con Unicef las estrategias de salud mental para adolescentes entrerrianos

Paraná, la batalla de farmear aura y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

Encanto de cuentos: una propuesta para adultos mayores

"Encanto de cuentos": una propuesta para adultos mayores

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Dejanos tu comentario