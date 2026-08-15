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Boca Juniors se mide con Platense de visitante

Luego de un convincente triunfo ante Recoleta, Boca se mide en Vicente López con el Calamar, que viene de empatar con Coquimbo Unido. Arranca a las 21.15.

15 de agosto 2026 · 08:30hs
Boca viene de ganar por la Copa Sudamericana.

Boca viene de ganar por la Copa Sudamericana.

Platense y Boca jugarán este sábado desde las 21.15 en un Estadio Ciudad de Vicente López que tendrá cinco mil hinchas visitantes, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Luego de comenzar a caminar tras varios traspiés, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena va por una victoria que lo afirme en el Campeonato. Del otro lado, el Calamar, con un Martín Palermo aún invicto y que se reencontrará con el club del que es ídolo, buscará no alejarse de los puestos de playoffs, sin sacarse la Libertadores de la cabeza. El partido que dirigirá Jorge Baliño.

Tras algunos traspiés, el Xeneize venció en un buen nivel a Recoleta y volvió a ilusionar a sus hinchas gracias a un juego ofensivo y con identidad. Con varios pilares afirmándose, los de la Ribera quieren seguir por este camino.

Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca.

Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

Boca sacó dos veces del medio.

El juez estuvo poco atento: Boca sacó del medio en los dos tiempos

De todas formas, Boca no le saca las miradas al duelo de mitad de semana que lo tendrá midiéndose al conjunto paraguayo en Asunción por la vuelta de la Copa Sudamericana. En vistas de repetir el once que utilizó en la ida, daría descanso a algunos jugadores para visitar a Tense.

El Vasco aún no dio demasiadas pistas del equipo con el que saltará al terreno de juego, pero sí se sabe que no hará una rotación masiva visto lo que pasó con Deportivo Riestra cuando intentó algo así. Como máximo habría cuatro cambios: dos en defensa y dos en ataque.

Platense inició el semestre con el pie izquierdo y eso le costó el puesto a Walter Zunino, que dejó el cargo de común acuerdo tras una derrota 4-0 ante Talleres. El Titán tomó su puesto, se impuso por la mínima frente a Independiente en el debut e igualó con Coquimbo Unido por la Libertadores, motivo por el que deberán salir a ganar en Chile y podría llevar a dar descanso a varios jugadores.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en febrero, en un soso 0-0 en La Bombonera al que el Xeneize llegó con varias bajas. De los últimos ocho cruces entre ambos, el Marrón solo pudo ganar uno en 2024.

El posible once de Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura.

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

La probable formación de Boca vs. Platense, por el Torneo Clausura.

Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Los datos de Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura:

  • Hora: 21.15.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Estadio: Ciudad de Vicente López.

Boca
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