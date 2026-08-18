Las alfombras de césped sintético de la Federación Entrerriana de Hockey ya están Paraná

El total del material adquirido por la Federación Entrerriana de Hockey se encuentra bajo estrictas condiciones de seguridad y almacenamiento.

Las alfombras de césped sintético que compró la Federación Entrerriana de Hockey cuando eran bajadas en el Parque Industrial de Paraná.

En el marco del proyecto impulsado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) para la construcción de una nueva cancha de césped sintético de nivel internacional en Paraná, concluyó con éxito la primera etapa del operativo logístico de traslado, inspección y resguardo del material importado.

La totalidad de los rollos correspondientes a la superficie sintética ya arribó a la capital provincial y se encuentra almacenada en un galpón industrial ubicado en el Parque Industrial de Paraná, perteneciente al Grupo Silko / Galpón Antequeda. El espacio fue seleccionado luego de cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para garantizar la adecuada conservación del material hasta el momento de su colocación definitiva.

Las Damas de la Federación Entrerriana de Hockey fueron subcampeonas en el Campeonato Argentino de Selecciones

El operativo implicó una compleja logística coordinada entre distintas instituciones y empresas. El césped sintético fue trasladado desde la provincia de Córdoba, donde permanecía almacenado bajo techo, mediante unidades de gran porte de Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima (Enersa), con la gestión técnica y supervisión de Sebastián Uranga. En el lugar de origen, las tareas de carga requirieron el empleo de grúas de alta capacidad.

Una vez en Entre Ríos, parte de la carga ingresó inicialmente a dependencias de Enersa y desde allí se completó el traslado hasta el galpón de Antequeda, mediante vehículos de menor porte y en tandas de cuatro rollos por viaje.

En el lugar de destino, personal y maquinaria de la firma Matiacchi realizó las tareas de descarga y posterior acopio en altura, sobre pallets especialmente destinados a proteger el material y evitar cualquier contacto con la humedad del suelo.

El segundo operativo de traslado permitió completar el ingreso y almacenamiento de la totalidad del césped sintético y del equipamiento técnico necesario para avanzar hacia el inicio de las obras en el campo.

La importancia de la adquisición de la Federación Entrerriana de Hockey

Desde la FEH destacaron la importancia estratégica de este nuevo paso, que representa un avance concreto en un proyecto de infraestructura deportiva de gran relevancia para la provincia y que permitirá posicionar a Paraná como sede de competencias nacionales e internacionales.

Asimismo, se destacó que el espacio destinado al almacenamiento cuenta con monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia y sistemas de seguridad industrial, garantizando el resguardo del material hasta su instalación.

La FEH expresó especialmente su agradecimiento a Enersa, por la disposición de sus camiones y su colaboración para concretar el traslado interprovincial del material; al personal de Antequeda, que participó activamente en ambos desembarcos y desarrolló extensas jornadas de trabajo; y a José Carlos Colobig, por la donación de más de 60 pallets destinados al adecuado almacenamiento y protección de los rollos.

También se reconoció especialmente la participación de Sebastián Zatti en las gestiones vinculadas con la disponibilidad de los pallets y el acompañamiento de Sebastián Uranga, por las gestiones realizadas para posibilitar que la Federación pudiera contar con el espacio de almacenamiento en Antequeda.

Con la llegada y resguardo de la totalidad del material, la Federación Entrerriana de Hockey da un nuevo paso hacia la concreción de una obra largamente proyectada, que constituirá un importante aporte al desarrollo y crecimiento del hockey entrerriano.

Por el Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey

Se jugó la cuarta fecha de la categoría B del Torneo Oficial de Damas de la FEH. Los resultados registrados en la categoría primera fueron los siguientes:

Talleres Blanco 2-1 Rowing Blanco

Estudiantes Amarillo 1-0 La Paz HC

Unión Agrarios Cerrito 4-3 Paracao Amarillo

Libre: Capibá

Posiciones: Estudiantes Amarillo 7 puntos; Capibá, Talleres Blanco y Unión Agrarios 6; Rowing Blanco 3; Paracao Amarillo 1; La Paz HC 0.

Próxima fecha (quinta): Rowing Blanco vs Paracao Amarillo, Capibá vs Unión Agrarios y La Paz HC vs Talleres Talleres Blanco. Libre: Estudiantes Amarillo.