Guillermo Michel dejó abierta una candidatura de Sergio Massa en 2027.

Guillermo Michel, dirigente del Frente Renovador, dejó abierta una posible candidatura de Sergio Massa para la elecciones presidenciales de 2027.

El dirigente del Frente Renovador Guillermo Michel dejó abierta la posibilidad de que Sergio Massa vuelva a competir por la Presidencia en las elecciones de 2027. Además, sostuvo que la definición dependerá exclusivamente del ex ministro de Economía.

Consultado sobre si Massa debería volver a ser candidato presidencial, Michel evitó hablar en nombre del líder del Frente Renovador, aunque destacó su actuación durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández.

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“No soy el exégeta de él. Lo que él va a llevar adelante es una decisión que corresponde a él”, afirmó Michel.

En ese sentido, valoró que Massa haya asumido el Ministerio de Economía en 2022, en medio de la crisis que atravesaba la administración del Frente de Todos.

“Le valoro que él se haya hecho cargo en 2022 del gobierno porque, lo decía Ferraresi, el gobierno estaba con el helicóptero pronto para irse y se logró terminar”, señaló.

Michel destacó además el resultado electoral obtenido por el oficialismo en 2023: “Se hizo una muy buena elección en las generales, se retuvo la provincia de Buenos Aires y se mantuvo la primera minoría en Diputados y en Senadores”.

Ante la pregunta concreta sobre una eventual candidatura de Massa en 2027, insistió en que “la decisión que va a tomar él ahora es una decisión exclusivamente personal”.

Sin embargo, Michel introdujo ejemplos internacionales para señalar que una derrota electoral no necesariamente clausura una carrera presidencial.

Michel evitó impulsar explícitamente una candidatura de Massa, pero reivindicó la posibilidad de volver a competir y dejó abierta la discusión sobre el papel que podría desempeñar el ex candidato presidencial de Unión por la Patria en las elecciones de 2027.