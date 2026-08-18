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Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Riestra se impuso 4 a 2 en la definición desde los doce pasos ante el Lobo. Nicolás Benegas y Mateo Seoane marcaron los goles en los 90 minutos.

18 de agosto 2026 · 19:30hs
Riestra pasó de fase.

Riestra pasó de fase.

Deportivo Riestra se impuso 4 a 2 por penales ante Gimnasia, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos, y se clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Argentina este martes en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Nicolás Benegas, a quien le habían anulado un gol previamente, puso en ventaja al Malevo a los 38’ del primer tiempo. Pero en el inicio del complemento, Mateo Seoane empató para el Lobo, que sufrió la expulsión de Augusto Max sobre el epílogo del encuentro.

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En la definición desde los doce pasos, Agustín Auzmendi y Agustín Colazo fallaron sus ejecuciones para el equipo platense y Milton Celiz convirtió el gol del triunfo para Riestra.

Los dirigidos por Guillermo Duró se verán las caras con el ganador de Banfield y Midland, que se enfrentarán esta noche en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en cuartos de final con sede y horario a confirmar.

Qué sigue para Riestra y Gimnasia por la Copa Argentina y el Torneo Clausura

El Malevo visitará a Huracán el sábado a las 21 por la fecha 6 del campeonato local, mientras que el Lobo recibirá a Gimnasia de Mendoza el mismo día a las 16.

Riestra Copa Argentina Gimnasia
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