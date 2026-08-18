Riestra eliminó a Gimnasia por penales y clasificó por primera vez a los cuartos de la Copa Argentina

Riestra se impuso 4 a 2 en la definición desde los doce pasos ante el Lobo. Nicolás Benegas y Mateo Seoane marcaron los goles en los 90 minutos.

Deportivo Riestra se impuso 4 a 2 por penales ante Gimnasia, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos, y se clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Argentina este martes en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Nicolás Benegas, a quien le habían anulado un gol previamente, puso en ventaja al Malevo a los 38’ del primer tiempo. Pero en el inicio del complemento, Mateo Seoane empató para el Lobo, que sufrió la expulsión de Augusto Max sobre el epílogo del encuentro.

Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

En la definición desde los doce pasos, Agustín Auzmendi y Agustín Colazo fallaron sus ejecuciones para el equipo platense y Milton Celiz convirtió el gol del triunfo para Riestra.

Los dirigidos por Guillermo Duró se verán las caras con el ganador de Banfield y Midland, que se enfrentarán esta noche en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en cuartos de final con sede y horario a confirmar.

Qué sigue para Riestra y Gimnasia por la Copa Argentina y el Torneo Clausura

El Malevo visitará a Huracán el sábado a las 21 por la fecha 6 del campeonato local, mientras que el Lobo recibirá a Gimnasia de Mendoza el mismo día a las 16.