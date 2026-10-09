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Boca Juniors empata contra Instituto en un duelo clave por la cima de su zona

Boca Juniors visita a La Gloria en Córdoba por la 12° fecha. Están 1 a 1 en el primer tiempo tras el tanto de Alarcón para el local y de Valencia en la visita.

9 de octubre 2026 · 19:29hs
Valencia titular en Boca 

Valencia titular en Boca 

Boca Juniors visita a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual. El Xeneize choca con la Gloria antes de abrir su llave de Sudamericana ante Vasco da Gama de Brasil.

Instituto es el líder de la Zona A con 25 puntos y nadie le puede arrebatar la cima en esta jornada, pero su mirada también está en la Tabla Anual porque una victoria lo dejará a un punto de Boca Juniors en la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

A su vez, el Xeneize sabe que un triunfo lo hará achicar la distancia con la Gloria en su grupo y subirse a lo más alto de la tabla acumulada, que otorga el título de campeón de Liga, la clasificación automática a la Supercopa Internacional y, de imponerse en ese trofeo, jugar la Recopa de Campeones.

Minuto a minuto

13 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!

7 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE MONTERO!

El arquero despejó un remate cruzado en el área de Giuliano Cerato al córner.

19:37 hsHoy

1 minuto: la primera llegada fue de Boca Juniors

Enner Valencia anticipó a todos en un centro, aunque su disparo se marchó desviado.

19:35 hsHoy

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Instituto confirmada

Titulares

  • (29) Marcos Ledesma
  • (30) Jonathan Galván
  • (26) Leonel Mosevich
  • (6) Fernando Alarcón
  • (44) Giuliano Cerato
  • (55) Gustavo Abregú
  • (15) Matías Gallardo
  • (3) Diego Sosa
  • (21) Jeremías Lázaro
  • (17) Matías Tissera
  • (10) Alex Luna

Suplentes

  • (35) Emanuel Sittaro
  • (22) Agustín Massaccesi
  • (32) Agustín Bravo
  • (13) Juan Ignacio Méndez
  • (2) Hernán De La Fuente
  • (23) Juan Andrés Meli
  • (8) Jonás Acevedo
  • (19) Lucas Sanseviero
  • (20) Jhon Córdoba
  • (7) Nicolás Guerra
  • (11) Matias Fonseca
  • (9) Facundo Suárez

Entrenador: Diego Flores

19:15

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (27) Malcom Braida
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (26) Marco Pellegrino
  • (3) Lautaro Blanco
  • (18) Milton Delgado
  • (15) Williams Alarcón
  • (19) Leonel Flores
  • (7) Carlos Palacios
  • (22) Sebastián Villa
  • (13) Enner Valencia

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (4) Nicolás Figal
  • (32) Ayrton Costa
  • (42) Facundo Herrera
  • (24) Dylan Gorosito
  • (5) Leandro Paredes
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (11) Ángel Romero
  • (44) Rodrigo Bacidalupe
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (9) Milton Giménez

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Boca Kempes Córdoba Torneo Clausura
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