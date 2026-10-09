Boca Juniors empata contra Instituto en un duelo clave por la cima de su zona

Boca Juniors visita a La Gloria en Córdoba por la 12° fecha. Están 1 a 1 en el primer tiempo tras el tanto de Alarcón para el local y de Valencia en la visita.

Boca Juniors visita a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual. El Xeneize choca con la Gloria antes de abrir su llave de Sudamericana ante Vasco da Gama de Brasil.

Instituto es el líder de la Zona A con 25 puntos y nadie le puede arrebatar la cima en esta jornada, pero su mirada también está en la Tabla Anual porque una victoria lo dejará a un punto de Boca Juniors en la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2027 .

A su vez, el Xeneize sabe que un triunfo lo hará achicar la distancia con la Gloria en su grupo y subirse a lo más alto de la tabla acumulada, que otorga el título de campeón de Liga, la clasificación automática a la Supercopa Internacional y, de imponerse en ese trofeo, jugar la Recopa de Campeones.

Minuto a minuto

13 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!

7 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE MONTERO!

El arquero despejó un remate cruzado en el área de Giuliano Cerato al córner.

19:37 hsHoy

1 minuto: la primera llegada fue de Boca Juniors

Enner Valencia anticipó a todos en un centro, aunque su disparo se marchó desviado.

19:35 hsHoy

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Instituto confirmada

Titulares

(29) Marcos Ledesma

(30) Jonathan Galván

(26) Leonel Mosevich

(6) Fernando Alarcón

(44) Giuliano Cerato

(55) Gustavo Abregú

(15) Matías Gallardo

(3) Diego Sosa

(21) Jeremías Lázaro

(17) Matías Tissera

(10) Alex Luna

Suplentes

(35) Emanuel Sittaro

(22) Agustín Massaccesi

(32) Agustín Bravo

(13) Juan Ignacio Méndez

(2) Hernán De La Fuente

(23) Juan Andrés Meli

(8) Jonás Acevedo

(19) Lucas Sanseviero

(20) Jhon Córdoba

(7) Nicolás Guerra

(11) Matias Fonseca

(9) Facundo Suárez

Entrenador: Diego Flores

19:15

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

(1) Álvaro Montero

(27) Malcom Braida

(2) Lautaro Di Lollo

(26) Marco Pellegrino

(3) Lautaro Blanco

(18) Milton Delgado

(15) Williams Alarcón

(19) Leonel Flores

(7) Carlos Palacios

(22) Sebastián Villa

(13) Enner Valencia

Suplentes

(12) Leandro Brey

(4) Nicolás Figal

(32) Ayrton Costa

(42) Facundo Herrera

(24) Dylan Gorosito

(5) Leandro Paredes

(23) Camilo Rey Domenech

(25) Santiago Ascacíbar

(11) Ángel Romero

(44) Rodrigo Bacidalupe

(16) Miguel Ángel Merentiel

(9) Milton Giménez

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena