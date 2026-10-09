Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Una mujer podría recibir dos años de prisión condicional y cinco de inhabilitación para conducir por el vuelco en la Ruta 127 en el que murió su nuera.

Una mujer podría recibir dos años de prisión condicional y cinco de inhabilitación para conducir por el vuelco en la Ruta 127 en el que murió su nuera.

Una mujer podría ser condenada por homicidio culposo tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 127, cerca de Federal, en el que murió su nuera de 30 años. Durante una audiencia realizada este jueves se trató un acuerdo de juicio abreviado que contempla dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir.

La imputada es Nilda Cristina Moltrasio, quien manejaba el Renault Sandero involucrado en el siniestro vial ocurrido el 13 de febrero de 2023, cuando una familia regresaba de sus vacaciones en Brasil hacia la ciudad de Córdoba.

El acuerdo fue abordado ante la jueza de Garantías, Susana Irurzún, con la participación de la fiscal Eugenia Molina, el defensor José Mandil y la acusada. Según informó Federal al Día, la propuesta habría sido ratificada por la imputada y la sentencia se conocería después del 20 de octubre, siempre que la magistrada acepte el procedimiento.

La audiencia se desarrolló el jueves en dependencias judiciales de la ciudad de Federal, en el marco de la causa caratulada por homicidio culposo en accidente de tránsito. Durante el encuentro se trató un acuerdo de juicio abreviado que establece una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de cinco años de inhabilitación para conducir vehículos.

La modalidad condicional implica que, si la condena queda firme y se cumplen las condiciones legales correspondientes, la pena de prisión no se ejecutará inicialmente mediante el encarcelamiento de la condenada.

Sin embargo, la resolución todavía no fue dictada. La jueza Irurzún deberá evaluar el acuerdo y determinar si corresponde su homologación. De acuerdo con la información difundida, el pronunciamiento judicial se conocería después del 20 de octubre.

Cómo ocurrió el vuelco fatal en la Ruta 127

El accidente que dio origen a la causa ocurrió el lunes 13 de febrero de 2023, después de las 6.30, en inmediaciones del kilómetro 205 de la Ruta Nacional 127, y a aproximadamente cinco kilómetros al norte de la ciudad de Federal.

En ese momento, un Renault Sandero circulaba de norte a sur, desde Brasil hacia Córdoba, cuando se produjo el despiste y posterior vuelco.

Según la reconstrucción difundida entonces, el automóvil cruzó hacia la banquina contraria a su sentido de circulación y dio varios tumbos hasta detenerse fuera de la calzada.

Una de las hipótesis que trascendió durante la investigación fue que la conductora se habría quedado dormida al volante, aunque ese dato debe distinguirse de los hechos acreditados judicialmente.

Como consecuencia del vuelco, Dalma Soledad Benavidez, de 30 años, sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

Quiénes viajaban en el automóvil

El Renault Sandero era conducido por Nilda Cristina Moltrasio, quien tenía 55 años al momento del accidente. La acompañaban su hijo César Augusto Aguirre, de 39 años; su nuera Dalma Soledad Benavidez, de 30; y su nieto Tobías Joaquín, de ocho años. Todos tenían domicilio en la ciudad de Córdoba y regresaban de un viaje de vacaciones a Brasil.

El vuelco provocó la muerte de Benavidez, mientras que la conductora y los otros ocupantes sobrevivieron con lesiones leves. Tras el siniestro, los sobrevivientes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Justo José de Urquiza, de Federal, donde recibieron atención médica y permanecieron bajo observación.