Boca visita a Instituto, el líder de la Zona A, en la previa de una exigente seguidilla

Boca visitará este viernes a Instituto de Córdoba, en un encuentro correspondiente a la 12° fecha del Torneo Clausura 2026. Arranca a las 19.30.

Boca Juniors visitará este viernes a Instituto de Córdoba, en un encuentro correspondiente a la 12° fecha del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 19.30 en el estadio Monumental Presidente Perón, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la televisación de TNT Sports Premium.

El Xeneize afrontará un compromiso exigente ante uno de los equipos más destacados del campeonato. Instituto llega como líder de la Zona A, respaldado por una racha de tres victorias consecutivas, y buscará aprovechar su localía para consolidarse en lo más alto de la tabla.

Por su parte, Boca llega con el ánimo renovado después de golear a Unión en la Bombonera. El conjunto de la Ribera marcha cuarto con 20 puntos y continúa en carrera por la clasificación a las competencias internacionales a través de la tabla anual. Sin embargo, el calendario le plantea un desafío importante, ya que deberá afrontar una seguidilla de partidos en la que sobresale el cruce de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, previsto para el martes.

En ese contexto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analiza la posibilidad de realizar algunas modificaciones en la formación inicial para administrar las cargas físicas, aunque la intención sería mantener buena parte de la estructura titular.

Boca, entre el Clausura y la Copa Sudamericana

El equipo de la Ribera atraviesa una etapa decisiva de la temporada, con objetivos importantes tanto en el ámbito local como en el plano internacional. La victoria frente a Unión le permitió recuperar confianza y mantenerse en la pelea dentro del Torneo Clausura, pero el próximo compromiso por la Copa Sudamericana obliga al cuerpo técnico a evaluar cuidadosamente la condición física de sus futbolistas.

La posibilidad de rotar algunas piezas aparece como una alternativa para llegar en las mejores condiciones al duelo internacional. Uno de los nombres que podría descansar es el de Leandro Paredes, debido a la cantidad de minutos que acumuló durante el semestre.

Aun así, la idea del entrenador sería sostener una base competitiva para enfrentar a un rival que atraviesa un gran momento. Boca necesita sumar para no perder terreno en la tabla y, al mismo tiempo, administrar sus recursos ante una agenda cargada de compromisos.

Entre las alternativas que maneja Arruabarrena aparecen Dylan Gorosito, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Milton Delgado y Miguel Merentiel, quienes tienen posibilidades de integrar la formación inicial, según las decisiones que adopte el cuerpo técnico.

Otra de las novedades pasa por Rodrigo Battaglia, quien volvería a ser convocado y podría tener minutos por primera vez en el año. Su eventual regreso representa una alternativa para el entrenador en una etapa en la que el plantel necesitará respuestas de distintos futbolistas.

La formación definitiva se conocerá antes del encuentro, aunque el panorama anticipa algunos cambios puntuales y la intención de preservar la competitividad del equipo.

Instituto quiere prolongar su gran momento

Del otro lado estará un Instituto que llega fortalecido por sus últimos resultados y que buscará aprovechar la oportunidad de enfrentar a uno de los equipos más populares del país.

La Gloria consiguió tres victorias consecutivas frente a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente. El último triunfo tuvo un valor especial, ya que el conjunto cordobés consiguió una histórica goleada en Avellaneda que reafirmó sus aspiraciones en el campeonato.

La racha positiva le permitió al equipo consolidarse como líder de la Zona A y alimentar la ilusión de clasificarse por primera vez a una competencia internacional. Actualmente, Instituto se encuentra en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y pretende sostener su rendimiento en la recta decisiva del certamen.

El encuentro frente a Boca representa una prueba de alto nivel para el conjunto dirigido por Diego Flores. Además de los puntos en juego, tendrá la posibilidad de ratificar su candidatura ante un rival que cuenta con futbolistas de jerarquía y que también necesita resultados para sostener sus objetivos.

Con el respaldo de su público y una dinámica positiva, Instituto intentará imponer condiciones desde el comienzo y aprovechar cualquier oportunidad para extender su racha ganadora.

El antecedente más reciente

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó en marzo de este año, en la Bombonera, por la duodécima fecha del Torneo Apertura.

En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2-0, gracias a los goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro, quienes marcaron en una ráfaga y resolvieron el partido a favor del conjunto local.

Ahora, el escenario será diferente. Instituto tendrá la ventaja de jugar en Córdoba y llegará con mejores sensaciones desde lo futbolístico, mientras que Boca intentará repetir el resultado del antecedente más cercano para continuar sumando en el campeonato.

El choque también pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos importantes: el local buscará sostener el liderazgo de su zona y acercarse a una clasificación histórica al plano internacional, mientras que el visitante intentará mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio y llegar fortalecido a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Las probables formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Lozano o Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.

Director técnico: Diego Flores.

Boca vs. Instituto: horario, TV y árbitro

Hora: 19.30.

19.30. Estadio: Monumental Presidente Perón, Córdoba.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

Televisión: TNT Sports Premium.

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