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Intensifican la búsqueda de un joven en Concordia

La policía de Concordia focalizó este viernes la búsqueda de Marcos Almada en el parque San Carlos. Desde el lunes se perdió su rastro.

9 de octubre 2026 · 13:41hs
Personal policía realizan trabajos de rastrillaje en la zona inundada del parque San Carlos.

Personal policía realizan trabajos de rastrillaje en la zona inundada del parque San Carlos.

La Policía de Concordia realizó este viernes por la mañana un rastrillaje en la zona del parque San Carlos para dar con el paradero de Marcos Almada, el joven que permanece desaparecido desde el lunes 5 de octubre.

Búsqueda de joven en Concordia.

Búsqueda de joven en Concordia.

El operativo comenzó alrededor de las 8.30 y contó con la participación del personal de la sección Canes, la División Investigaciones y la División Operaciones, bajo la supervisión de la subjefa departamental, Liliana Miño.

Los investigadores recorrieron un pequeño sendero lindante al sector donde funcionaba el histórico Hostal del Río. En ese lugar, uno de los canes policiales realizó una marcación que llevó a los efectivos hasta un punto específico.

Lo llamativo es que ese sector actualmente se encuentra cubierto por el río Uruguay, producto de la creciente. Si bien el joven desapareció el lunes, en ese momento el nivel del río no se encontraba a la altura que presenta durante la jornada de este viernes, consignó Concordia Policiales.

De todas maneras, las hipótesis de la investigación continúan abiertas y los efectivos siguen analizando las cámaras de seguridad de los sectores donde el joven habría sido visto por última vez.

Los datos que tiene la policía

Según indicaron fuentes de la investigación, Almada se retiró por sus propios medios del domicilio familiar. Uno de los aspectos que complicó las tareas fue que no llevaba teléfono celular, por lo que no fue posible recurrir al análisis de antenas telefónicas para intentar establecer sus movimientos.

Por ese motivo, la investigación se apoya principalmente en el análisis de las cámaras de seguridad. Almada es de tez blanca, contextura delgada y ojos claros. Su familia radicó la denuncia luego de perder contacto con él y no tener novedades sobre su paradero.

Concordia Búsqueda policía
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