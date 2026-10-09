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En Concordia se vive la Feria Provincial del Libro

Desde este viernes se realiza el encuentro en el Centro de Convenciones de Concordia, donde se reúne a más de 100 editoriales de todo el país y el Uruguay.

9 de octubre 2026 · 17:06hs
Se espera una amplia convocatoria desde este viernes hasta el domingo con más de 100 editoriales.

Se espera una amplia convocatoria desde este viernes hasta el domingo con más de 100 editoriales.

La Feria Provincial del Libro ya abrió sus puertas en Concordia y ofrece una programación que se extenderá hasta el domingo 11 de octubre, con actividades destinadas a distintos públicos. Se trata de una propuesta que reúne a más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay.

Feria del Libro en el Centro de Convenciones.

Feria del Libro en el Centro de Convenciones.

La grilla de invitados comenzará este viernes 9 a las 20, con la presentación de Alejandra Kamiya junto a Clara Chauvin. La actividad formará parte de las propuestas literarias de la primera jornada, que también contará con un espectáculo teatral para cerrar el día.

El sábado 10, a las 12, Selva Almada participará junto a Mara Rodríguez en el marco del acto de apertura formal. Más tarde, a las 20, Miguel Rep se presentará junto a Horacio Osorio y Américo Schvarztman, mientras que a las 21 Almada y Rusi Millán Pastori ofrecerán una propuesta de literatura y música en vivo denominada “El Enriedo”, con lecturas de poetas del litoral.

La programación literaria continuará el domingo 11 a las 20, cuando Juan Sasturain se presente junto a Oscar Londero. Las actividades se distribuirán durante las tres jornadas, que incluirán tanto encuentros con escritores como espectáculos en el escenario.

Los ciclos artísticos en Concordia

El cierre artístico de este viernes 9 está programado para las 21 con “¡Afuera!”, una obra de teatro protagonizada por Gustavo Benderski. Se trata de una versión libre de “Don Segundo Sombra”, el clásico de Ricardo Güiraldes, que cuenta la historia de un joven echado al olvido que intenta emprender un viaje.

Para el sábado 10, a las 21, está previsto el ciclo “Las palabras quedan”, con Selva Almada y Rusi Millán Pastori, quienes presentarán “El Enriedo”, una propuesta que combina lecturas de poetas del litoral con música en vivo. La actividad se suma a las presentaciones de autores previstas para esa jornada.

El domingo 11, también a las 21, la feria concluirá su programación artística con el Festi Cuac!, que contará con la actuación de Maniquí. La banda de rock y pop oriunda de Concordia ofrecerá un espectáculo en el que fusiona elementos electrónicos del pop, el funk y la música disco.

Concordia editores Feria del Libro programación
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