Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

El siniestro ocurrió durante este jueves en calle Los Ceibos, en barrio Anacleto Medina Sur de Paraná. Las llamas consumieron por completo las construcciones.

Un voraz incendio destruyó tres viviendas precarias durante la tarde de este jueves en barrio Anacleto Medina Sur, en la ciudad de Paraná. El siniestro se registró sobre calle Los Ceibos y dejó a sus ocupantes sin sus pertenencias, luego de que las llamas avanzaran sobre las construcciones y provocaran importantes daños materiales.

La emergencia demandó un importante despliegue de los equipos de respuesta, con la intervención de Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos y personal municipal, que trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y evitar mayores consecuencias.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, las pérdidas materiales fueron totales. Las llamas afectaron por completo las precarias edificaciones, donde residían distintas personas, entre ellas adultos mayores, lo que generó preocupación por la situación en la que quedaron los damnificados tras el incendio.

Bomberos Voluntarios de Paraná

El fuego afectó por completo las construcciones

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hacia calle Los Ceibos luego de recibir un aviso por un incendio en una vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego afectaba una construcción precaria ubicada en la parte posterior de otra vivienda. La situación requirió una rápida intervención para combatir las llamas y reducir el riesgo de que se propagaran hacia otras estructuras cercanas.

Con el avance de las tareas, se constató la magnitud de los daños provocados por el siniestro, que alcanzó a tres viviendas precarias. Las construcciones fueron consumidas por el fuego y sus ocupantes perdieron sus pertenencias, en un episodio que golpeó a varias personas del barrio.

El trabajo de los bomberos resultó fundamental para sofocar el incendio y controlar la situación. En el operativo también participaron Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, en un esfuerzo conjunto para contener la emergencia.

Operativo conjunto y tareas preventivas

Una vez controladas las llamas, los equipos intervinientes llevaron adelante tareas de prevención y seguridad en el sector afectado, con el objetivo de evitar posibles riesgos derivados de los daños ocasionados por el fuego.

La intervención requirió la coordinación de los distintos organismos que acudieron al lugar, tanto para combatir el incendio como para verificar las condiciones en las que quedaron las construcciones afectadas.

La destrucción de las tres viviendas dejó un escenario de gran preocupación para sus ocupantes, que debieron afrontar las consecuencias de haber perdido los bienes que tenían en sus hogares. La presencia de adultos mayores entre los residentes sumó un componente de especial vulnerabilidad a la situación.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que originaron el incendio ni se precisó si hubo personas heridas como consecuencia del episodio.

La labor de los bomberos

Desde Bomberos Voluntarios de Paraná destacaron el compromiso y la vocación de servicio del personal que intervino en la emergencia, en una nueva jornada de trabajo destinada a responder a las necesidades de la comunidad.