Docentes cobran complemento con aumento de 3,5%

El Gobierno de Entre Ríos informó que el próximo jueves 15 de octubre se depositará a los docentes de la provincia el pago complementario del sueldo de septiembre. Este pago corresponde al aumento del 3,5% sobre los conceptos remunerativos.

El próximo jueves los docentes entrerrianos percibirán por complementaria el incremento salarial otorgado a través del Decreto 3315/26. Con este pago, los docentes reciben la diferencia por el aumento correspondiente al mes de septiembre, que se suma a los haberes ya liquidados.

El incremento remunerativo del 7% en tres tramos: 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre incluye, además, la actualización de la base de cálculo en cada mes en que se aplique el aumento.

En su oportunidad los gremios Agmer, AMET, UDA y Sadop rechazaron por "insuficiente", el aumento del 3,5%. Además criticaron la propuesta por decreto y el cierre de la instancia de negociación paritaria. "La diferencia inflacionaria no se resuelve, y en este sentido, no se ve una vocación por parte del gobierno", habían expresado, además de otras cuestiones no resueltas como el desfinanciamiento de las escuelas de la modalidad Educación Técnico Profesional (ETP)