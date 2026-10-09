La Justicia de Río de Janeiro reculó y Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro determinó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A (perteneciente a Flamengo y Fluminense) permita que el partido entre Vasco da Gama y Boca, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, se dispute en el Maracaná. Pese al fallo de este jueves que imposibilitaba que el encuentro pautado para el martes 20 de octubre se juegue allí, todo indica que la situación se destrabó y el mítico estadio brasileño albergará el encuentro .

Luego de un sinfín de idas y vueltas, todo llegó a su fin. Vasco había apelado dos veces al Ministerio Público y al Tribunal de Justicia para que le permitieran jugar en el Maracaná ya que su estadio, el São Januário, no posee las 30.000 localidades pretendidas por CONMEBOL para un partido de estas características.

Pero la tercera fue la vencida para el gigante Da Colina, quien comunicó cómo fue el proceso a través de sus redes sociales. Tras agradecerle al Ministerio Público, al Tribunal de Justicia, a la Confederación Brasileña de Fútbol y al Gobierno de Río de Janeiro, comunicaron: "La solución fue construida a partir de la articulación del presidente de la Asamblea General del Vasco, Alan Belaciano, en conjunto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama. El caso marca la reanudación del trabajo conjunto entre las áreas jurídicas de las dos instituciones en defensa de los intereses de Vasco".

Hace poco más de 24 horas, la Justicia de Río había expedido un comunicado rechazando la solicitud de Vasco de jugar en el Maracaná, argumentando que los nuevos argumentos presentados no eran suficientes para modificar los fundamentos de las dos decisiones anteriores que ya habían denegado la tutela y, además, que una eventual orden para disponibilizar el Maracaná podría interferir en las agendas previamente establecidas por la concesionaria y los clubes que operan el estadio.

Lejos de dejar de insistir, el conjunto carioca puso a disposición a todo su equipo jurídico para utilizar el mítico estadio que albergó la final de los Mundiales de 1950 y 2014, además de un sinfín de finales continentales, la última no le trae muy buenos recuerdos al Xeneize, ya que cayó 2 a 1 frente a Fluminense en 2023.

Otro que se había expresado al respecto fue Pedro Emanuel, entrenador portugués del conjunto brasileño. Tras el importante triunfo por 2 a 1 en el Nilton Santos frente a Botafogo, declaró: "Adoro y amo el fútbol, es gran parte de mi vida y me acostumbré a ver grandes clásicos sudamericanos, y, con todo el respeto que le tengo al Nilton Santos, para mí jugar en césped sintético es un problema. Lo era para mí como jugador y ahora, en la preparación de este partido, también lo fue. Creo que no se debería jugar en este tipo de céspedes, pero es solo mi opinión como apasionado del fútbol".

Y concluyó: "Yo siempre he estado acostumbrado a grandes escenarios para clásicos de esta naturaleza. Creo que el Maracaná, por tener la grandiosidad que tiene, y el São Januário, por ser nuestra casa, encajan perfectamente. Me parece que esto es mucho más que una disputa judicial; para mí tiene que ver con la grandeza del fútbol. Creo que las entidades competentes pueden resolver esta situación facilmente. Por lo tanto, ver un Vasco-Boca en Río de Janeiro que no sea en el Maracaná o en São Januário, creo que no es lo mismo. Y no lo digo como entrenador de Vasco ni por la afición de Vasco, lo digo como alguien a quien le gusta y ama el fútbol".

Finamente Boca jugará en el mítico estadio

Finalmente, su petición fue cumplida y su equipo podrá recibir al Xeneize en el Maracaná el próximo 20 de octubre para definir al finalista de la Copa Sudamericana.