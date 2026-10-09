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Colón en alerta por la creciente del Río Uruguay

En Colón el nivel del Río Uruguay podría aproximarse a la marca de evacuación, establecida en los 7,90 metros.

9 de octubre 2026 · 13:42hs
Colón en alerta por la creciente del Río Uruguay

Colón en alerta por la creciente del Río Uruguay

La altura del río Uruguay frente a las costas de Colón se ubica en los 7,10 metros, alcanzando la etapa de alerta y con perspectivas de continuar en ascenso durante los próximos días.

Según informó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), se espera que el río alcance en Concordia una altura de al menos 12,50 metros durante los próximos días. De mantenerse esta tendencia, en Colón el nivel podría aproximarse a la marca de evacuación, establecida en los 7,90 metros.

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Con estos registros, se superará los 7,28 metros registrados durante la creciente de julio y agosto pasados.Ante este panorama, durante la jornada del jueves se realizó una reunión de trabajo entre representantes de Defensa Civil de Colón, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenko; el intendente José Luis Walser; funcionarios del gabinete municipal y el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Gonzalo Evequoz.

Situación crítica

El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones y fortalecer la preparación ante distintos escenarios de emergencia, desde la creciente del río Uruguay y las tormentas intensas hasta posibles interrupciones de servicios.

En ese marco, se trabaja en la definición de funciones para cada institución, la organización de los recursos disponibles y la elaboración de protocolos de actuación. También se avanza en la puesta en funcionamiento de un centro de operaciones móvil y en la conformación de una agenda de contactos útiles para brindar información y asistencia a la comunidad. Mientras Colón se prepara ante la evolución del río, en Concordia también se analizan diferentes escenarios posibles.

Río Uruguay Colón Crítica
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