Uno Entre Rios | Policiales | Mujer

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Una mujer de 37 años fue detenida en Gualeguaychú tras amenazar con incendiar un puesto policial y arrojar piedras contra un patrullero.

8 de octubre 2026 · 12:44hs
La mujer habría amenazado con incendiar las instalaciones con los efectivos en su interior y

La mujer habría amenazado con incendiar las instalaciones con los efectivos en su interior y, posteriormente, arrojado piedras contra un patrullero.

Una mujer de 37 años fue detenida en las últimas horas del miércoles en Gualeguaychú luego de protagonizar un incidente en inmediaciones de un puesto policial, donde habría amenazado con incendiar las instalaciones con los efectivos en su interior y, posteriormente, arrojado piedras contra un patrullero.

Ante el arribo de unidades móviles, la mujer se retiró del lugar por la parte trasera de un domicilio. Sin embargo, posteriormente fue localizada e interceptada en la intersección de 9 de Julio y Salaberry.

Según informó la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, al momento de ser interceptada habría continuado con los insultos hacia los uniformados y arrojado piedras contra uno de los móviles policiales.

LEER MÁS: Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Detenida por resistencia a la autoridad

Por disposición de la Fiscalía, la mujer fue detenida por los supuestos delitos de resistencia a la autoridad y amenazas. Finalmente, fue alojada en la Jefatura Departamental de Policía.

Mujer Gualeguaychú detenida
Noticias relacionadas
El Tribunal que condenó a Airaldi y compañía por narcotráfico elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal a revisar la sentencia.

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

colonia avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denuncio el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

En Paraná un hombre recibió una herida de bala en un glúteo y hay un detenido. 

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

IMAGEN CREADA CON IA. Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador policial

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Ver comentarios

Lo último

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Ultimo Momento
Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Muerte de Maradona: Era una bomba de tiempo: la fiscalía leyó los alegatos finales

Muerte de Maradona: "Era una bomba de tiempo": la fiscalía leyó los alegatos finales

Policiales
Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Envejecer Activo, una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

"Envejecer Activo", una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Dejanos tu comentario