Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Una mujer de 37 años fue detenida en Gualeguaychú tras amenazar con incendiar un puesto policial y arrojar piedras contra un patrullero.

La mujer habría amenazado con incendiar las instalaciones con los efectivos en su interior y, posteriormente, arrojado piedras contra un patrullero.

Una mujer de 37 años fue detenida en las últimas horas del miércoles en Gualeguaychú luego de protagonizar un incidente en inmediaciones de un puesto policial, donde habría amenazado con incendiar las instalaciones con los efectivos en su interior y, posteriormente, arrojado piedras contra un patrullero.

Ante el arribo de unidades móviles, la mujer se retiró del lugar por la parte trasera de un domicilio. Sin embargo, posteriormente fue localizada e interceptada en la intersección de 9 de Julio y Salaberry.

Según informó la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, al momento de ser interceptada habría continuado con los insultos hacia los uniformados y arrojado piedras contra uno de los móviles policiales.

Detenida por resistencia a la autoridad

Por disposición de la Fiscalía, la mujer fue detenida por los supuestos delitos de resistencia a la autoridad y amenazas. Finalmente, fue alojada en la Jefatura Departamental de Policía.