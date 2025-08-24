Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Boca recibirá a Banfield en La Bombonera a partir de las 18.15. Leandro Paredes, que tenía una sobrecarga, estaría dentro de los titulares del Xeneize.

Luego del categórico triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 3-0, Boca recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en el encuentro que se jugará hoy desde las 18:15, en La Bombonera. El Xeneize busca mantener la confianza tras su primer triunfo del semestre, una victoria que puso fin a una racha de doce partidos sin ganar.

Con el objetivo de afianzar el buen momento, Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, tiene la intención de seguir con el clásico esquema 4-4-2. Para ello, mantendrá a la mayoría de los jugadores que consiguieron la victoria.

La única incógnita de Russo se encuentra en el mediocampo. Mientras Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes formarán el doble cinco y Brian Aguirre se desempeñará por el carril derecho, la duda está en el sector izquierdo. El bajo rendimiento de Carlos Palacios y el positivo desempeño de Alan Velasco en el último partido podrían llevar a que el ex Independiente se gane un lugar en el equipo titular.

boca mendoza Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha. Prensa Boca.

Actualmente, Boca se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo, que es el último clasificado a los octavos de final. Sin embargo, en la tabla anual, el equipo ya regresó a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto del mismo grupo, con solo un punto más que Boca. En su último partido, el Taladro protagonizó una gran remontada y derrotó 3-2 a Estudiantes, luego de ir perdiendo 0-2 en solo 10 minutos. Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río fueron los autores de los goles.

Probable de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Probable de Banfield

Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora y TV: 18.15 (TNT Sports).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.