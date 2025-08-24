Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Boca recibirá a Banfield en La Bombonera a partir de las 18.15. Leandro Paredes, que tenía una sobrecarga, estaría dentro de los titulares del Xeneize.

24 de agosto 2025 · 09:22hs
Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Prensa Boca.

Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Luego del categórico triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 3-0, Boca recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en el encuentro que se jugará hoy desde las 18:15, en La Bombonera. El Xeneize busca mantener la confianza tras su primer triunfo del semestre, una victoria que puso fin a una racha de doce partidos sin ganar.

Con el objetivo de afianzar el buen momento, Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, tiene la intención de seguir con el clásico esquema 4-4-2. Para ello, mantendrá a la mayoría de los jugadores que consiguieron la victoria.

Boca, atento a una oferta por Miguel Merentiel del fútbol de Qatar

Boca, atento a una oferta por Miguel Merentiel del fútbol de Qatar

“Lo crucé a Román, me acerqué, le pregunté de frente si había un problema conmigo y me dijo en la cara que no, dijo Marcos Rojo. 

Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca

La única incógnita de Russo se encuentra en el mediocampo. Mientras Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes formarán el doble cinco y Brian Aguirre se desempeñará por el carril derecho, la duda está en el sector izquierdo. El bajo rendimiento de Carlos Palacios y el positivo desempeño de Alan Velasco en el último partido podrían llevar a que el ex Independiente se gane un lugar en el equipo titular.

boca mendoza
Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Actualmente, Boca se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo, que es el último clasificado a los octavos de final. Sin embargo, en la tabla anual, el equipo ya regresó a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto del mismo grupo, con solo un punto más que Boca. En su último partido, el Taladro protagonizó una gran remontada y derrotó 3-2 a Estudiantes, luego de ir perdiendo 0-2 en solo 10 minutos. Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río fueron los autores de los goles.

Probable de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Probable de Banfield

Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora y TV: 18.15 (TNT Sports).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.

Boca Banfield Leandro Paredes La Bombonera
Noticias relacionadas
Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme ganaron todo como compañeros, pero la relación parece estar rota.

Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: "Me cuestionaban si Varela tenía que jugar"

Abril Zapata, el profesor Agustín Musante, Jesús Lubo y Franco Lescano con sus preseas y el trofeo de equipos en lucha grecorromana.

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Boca colmó una de las tribunas del estadio Malvinas Argentinas.

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Boca quiere cortar la mala racha en Mendoza.

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Ver comentarios

Lo último

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Ultimo Momento
Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

El horóscopo para este domingo 24 de agosto de 2025

El horóscopo para este domingo 24 de agosto de 2025

Policiales
Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Ovación
Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

La provincia
Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Dejanos tu comentario