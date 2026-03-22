Boca derrotó a Instituto en La Bombonera con goles del pibe Aranda y Bareiro.

En un intenso partido que tuvo hasta la importante intervención del VAR, Boca logró sumar de a tres gracias a los goles de Aranda y Bareiro.

Boca Juniors derrotó a Instituto por 2 a 0 en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura, en el que el equipo dirigido por Claudio Úbeda logró imponer condiciones en el complemento y confirmó una mejora en su funcionamiento colectivo. Con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro, el Xeneize sumó tres puntos valiosos para acomodarse en la tabla y reforzar su confianza de cara a la continuidad del certamen.

Desde el inicio, Boca asumió el protagonismo del partido, con Leandro Paredes y Ander Herrera como ejes de la circulación. El conjunto local manejó la pelota con criterio, buscó amplitud por las bandas y generó varias aproximaciones, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales. Bareiro avisó de cabeza tras un centro preciso, mientras que Merentiel tuvo un mano a mano que fue bien resuelto por Manuel Roffo. También Aranda contó con una situación clara, pero no logró definir con comodidad dentro del área.

Instituto apostó a un planteo más conservador, replegado en su campo y con la intención de salir de contra. En ese contexto, logró inquietar en algunas oportunidades: John Córdoba exigió a Marchesín con una definición dentro del área y Alex Luna probó con un remate cruzado que pasó cerca.

Sobre el cierre del primer tiempo, el equipo cordobés generó la jugada más clara de la etapa inicial. Tras una seguidilla de centros y rebotes dentro del área, la pelota quedó suelta y Leandro Paredes apareció casi sobre la línea para despejar y evitar la caída del arco xeneize. Esa acción sostuvo el empate parcial y dejó la sensación de que Boca había sido superior en el desarrollo, pero no en el resultado.

El complemento arrancó con otra intensidad y rápidamente el Xeneize logró romper la paridad. A los cinco minutos, Tomás Aranda recibió en la puerta del área, enganchó hacia su perfil y sacó un remate colocado que se metió junto a un palo, inatajable para Roffo.

A partir de allí, Boca encontró más espacios y comenzó a generar situaciones con mayor claridad. En una ráfaga ofensiva, Merentiel estrelló un remate en el palo tras una asistencia precisa de Herrera, y luego Bareiro también tuvo su oportunidad de cabeza. A los 15 minutos, una nueva jugada terminó en gol del delantero paraguayo, aunque en primera instancia fue anulada por posición adelantada. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el árbitro Leandro Rey Hilfer revisó la acción y convalidó el tanto, estableciendo el 2 a 0.

Con la ventaja ampliada, Boca administró el ritmo del partido, apoyado en la experiencia de sus mediocampistas y en el orden defensivo. Instituto intentó adelantarse en el campo con algunos cambios y mayor presencia ofensiva, pero le costó generar situaciones claras ante un rival que se mostró firme en todas sus líneas.

Marchesín volvió a ser protagonista con una atajada clave ante un remate de Agustín Massaccesi, aunque minutos más tarde debió dejar el campo por una molestia física, siendo reemplazado por Leandro Brey. A pesar de ese contratiempo, el Xeneize no perdió solidez y continuó controlando el desarrollo.

En los minutos finales, Instituto tuvo algunas aproximaciones que pudieron cambiar la historia, como un remate de Giuliano Cerato que se fue apenas desviado y otra chance clara tras un tiro de esquina, pero la falta de eficacia le jugó en contra. Boca, por su parte, también contó con oportunidades para ampliar la diferencia, especialmente en los pies de Merentiel, que no logró concretar.

Con este triunfo, el conjunto xeneize suma puntos importantes en la tabla, consolida una mejora en su rendimiento y se ilusiona con seguir en ascenso dentro del torneo. Instituto, en tanto, deberá ajustar su funcionamiento si pretende revertir su irregular presente y escapar de los últimos puestos.

Formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Instituto

Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Boca copa libertadores 1 Boca empata sin goles ante Instituto en La Bombonera.

Previa del partido

Luego de conocer los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca se prepara para recibir a Instituto ante su gente. Pese a que viene de conseguir un empate que pudo ser victoria ante Unión, los hinchas todavía no están conformes con la producción del conjunto de Claudio Úbeda, que igualó en sus últimos cuatro partidos de local. Con 14 puntos, marcha sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

En cuanto al equipo, el Sifón planea hacer un solo cambio con respecto al once que igualó 1 a 1 ante el Tatengue, y será obligado: Santiago Ascacíbar, que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, le cederá su lugar a Ander Herrera.

Instituto, por su parte, viene de conseguir un valioso triunfo por 2 a 1 ante Independiente que lo metió en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Con 11 puntos, está 12° en la Zona A, pero una victoria en La Bombonera lo dejaría con los mismos puntos que Boca.