Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Boca dejó atrás la marca de 12 cotejos sin lograr una victoria gracias a los goles de Centurión en contra, Zeballos y Velasco. Salió del último lugar en su zona

17 de agosto 2025 · 20:47hs
Boca colmó una de las tribunas del estadio Malvinas Argentinas.

Boca colmó una de las tribunas del estadio Malvinas Argentinas.
Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Prensa Boca.

Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Boca Juniors venció 3-0 a Independiente Rivadavia y rompió su racha histórica sin ganar de 12 partidos. El Xeneize se llevó un triunfo clave gracias a los goles de Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

El equipo de Miguel Ángel Russo no ganaba desde el 19 de abril pasado ante Estudiantes por 2-0 en La Bombonera, cuando aún estaba Fernando Gago en el banco. Ese día, los goles fueron marcados por Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Además, Russo dejó atrás su marca negativa de 10 encuentros sin ganar en el club (2 de su ciclo anterior y 8 del periodo actual).

Boca quiere cortar la mala racha en Mendoza.

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha.

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha

Tras salir del último lugar de la Zona A y meterse en zona de Repechaje a la Libertadores 2026 por la Tabla Anual, Boca Juniors buscará seguir la recuperación el próximo domingo desde las 18.15 contra Banfield como local, mientras que la Lepra mendocina quedó antepenúltimo y su próximo rival será Tigre el próximo viernes en Victoria (20 horas

Formaciones de Independiente Rivadavia y Boca

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Boca Independiente Rivadavia Torneo Clausura Miguel Ángel Russo Mendoza
Noticias relacionadas
Raúl Cascini ya no es más empleado del conjunto de la Ribera.

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Alexis Mac Allister: La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme

Alexis Mac Allister: "La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme"

Pablo Migliore se expresó sin tapujos sobre el Torero.

Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme

José Pekerman es el apuntado por la dirigencia Xeneize.

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Ultimo Momento
Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

La provincia
La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

La Libertad Avanza definió candidatos en Entre Ríos

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Emitieron alerta amarilla por tormentas en la provincia

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Atilio Benedetti quedó fuera de la lista de senadores de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Dejanos tu comentario