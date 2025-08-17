Boca goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar Boca dejó atrás la marca de 12 cotejos sin lograr una victoria gracias a los goles de Centurión en contra, Zeballos y Velasco. Salió del último lugar en su zona 17 de agosto 2025 · 20:47hs

Boca colmó una de las tribunas del estadio Malvinas Argentinas. Prensa Boca. Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Boca Juniors venció 3-0 a Independiente Rivadavia y rompió su racha histórica sin ganar de 12 partidos. El Xeneize se llevó un triunfo clave gracias a los goles de Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

El equipo de Miguel Ángel Russo no ganaba desde el 19 de abril pasado ante Estudiantes por 2-0 en La Bombonera, cuando aún estaba Fernando Gago en el banco. Ese día, los goles fueron marcados por Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Además, Russo dejó atrás su marca negativa de 10 encuentros sin ganar en el club (2 de su ciclo anterior y 8 del periodo actual).

Tras salir del último lugar de la Zona A y meterse en zona de Repechaje a la Libertadores 2026 por la Tabla Anual, Boca Juniors buscará seguir la recuperación el próximo domingo desde las 18.15 contra Banfield como local, mientras que la Lepra mendocina quedó antepenúltimo y su próximo rival será Tigre el próximo viernes en Victoria (20 horas Formaciones de Independiente Rivadavia y Boca Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.