El Rojo de Avellaneda derrotó 2 a 1 a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona con un doblete de Maximiliano Meza. Para el Bicho convirtió Porcel.

Independiente consiguió una valiosa victoria por 2 a 1 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde deberá enfrentarse a Vélez Sarsfield.

El conjunto dirigido por Jadson Viera , que había ganado apenas uno de sus últimos siete encuentros, encontró en Maximiliano Meza a su gran figura para sacar adelante un compromiso sumamente disputado.

El mediocampista correntino abrió el marcador tras conectar un centro de Palais y, luego de la igualdad del conjunto local, volvió a aparecer para convertir de penal el tanto que significó la clasificación del Rojo.

Santiago Mele también fue determinante para el elenco de Avellaneda, con importantes intervenciones ante las aproximaciones del Bicho, especialmente durante el comienzo del complemento, cuando los conducidos por Nicolás Diez intensificaron la presión ofensiva.

Independiente clasificó a cuartos de final

Independiente sorprendió a Argentinos en La Paternal.

La definición estuvo marcada por la polémica tras un leve agarrón de Mendoza sobre Banegas dentro del área, que derivó en el penal que Meza transformó en el definitivo 2 a 1.

Con este resultado, Independiente mantiene viva la ilusión de pelear por el título y tendrá una exigente prueba en los cuartos de final, instancia en la que visitará a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani.