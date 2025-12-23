Desde el club les comunicaron a los cuatro jugadores, dos de ellos que regresan de préstamo, que no entran en los planes para la próxima temporada.

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026.

Tras las salidas de los protagonistas que finalizaron su contrato (Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón), en Boca dieron un paso más en la depuración del plantel de cara a 2026. En vísperas de Año Nuevo, la dirigencia les comunicó a cuatro jugadores con contrato vigente que no serán tenidos en cuenta: Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini.

Los dos primeros integraron el plantel durante todo 2025, pero con una participación mínima: Martegani apenas disputó dos partidos y Janson seis, casi siempre como alternativas desde el banco de suplentes y, en el tramo final del año con Claudio Úbeda, incluso fuera de las convocatorias.

Boca depura el plantel

Boca jugadores que se van 1 Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026.

Sin expectativas de un cambio de escenario por su bajo rendimiento desde la llegada al club, Boca fue claro: no tendrán más oportunidades. Con vínculos hasta 2028 y 2027, respectivamente, les pidieron que acerquen ofertas para salir en este mercado.

Los casos de Briasco y Orsini son similares, aunque por un carril distinto. Ambos estuvieron a préstamo en la última temporada (en Gimnasia y Platense) y desde hace tiempo no forman parte de los planes en La Ribera.

Al igual que los otros -tantos- futbolistas que deben regresar de cesión a comienzos del año venidero, deberán volver a buscar club: la prioridad es una venta, pero Boca está dispuesto a negociar nuevas salidas a préstamo si el mercado así lo impone.

Todo parece indicar que la lista se extenderá con el correr de las semanas, sobre todo ante las propuestas que puedan arribar para los futbolistas que no fueron considerados últimamente. Por ejemplo, Lucas Blondel, quien tiene encaminada su salida a Argentinos Juniors.