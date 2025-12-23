Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Desde el club les comunicaron a los cuatro jugadores, dos de ellos que regresan de préstamo, que no entran en los planes para la próxima temporada.

23 de diciembre 2025 · 17:12hs
Boca depura el plantel: Martegani

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026.

Tras las salidas de los protagonistas que finalizaron su contrato (Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón), en Boca dieron un paso más en la depuración del plantel de cara a 2026. En vísperas de Año Nuevo, la dirigencia les comunicó a cuatro jugadores con contrato vigente que no serán tenidos en cuenta: Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini.

Los dos primeros integraron el plantel durante todo 2025, pero con una participación mínima: Martegani apenas disputó dos partidos y Janson seis, casi siempre como alternativas desde el banco de suplentes y, en el tramo final del año con Claudio Úbeda, incluso fuera de las convocatorias.

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

boca tiene su primera incorporacion para la temporada 2026

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Boca depura el plantel

Boca jugadores que se van 1
Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026.

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026.

Sin expectativas de un cambio de escenario por su bajo rendimiento desde la llegada al club, Boca fue claro: no tendrán más oportunidades. Con vínculos hasta 2028 y 2027, respectivamente, les pidieron que acerquen ofertas para salir en este mercado.

Los casos de Briasco y Orsini son similares, aunque por un carril distinto. Ambos estuvieron a préstamo en la última temporada (en Gimnasia y Platense) y desde hace tiempo no forman parte de los planes en La Ribera.

Al igual que los otros -tantos- futbolistas que deben regresar de cesión a comienzos del año venidero, deberán volver a buscar club: la prioridad es una venta, pero Boca está dispuesto a negociar nuevas salidas a préstamo si el mercado así lo impone.

LEER MÁS: Argentinos, a la carga por Blondel: qué debe pasar para que Boca lo negocie

Todo parece indicar que la lista se extenderá con el correr de las semanas, sobre todo ante las propuestas que puedan arribar para los futbolistas que no fueron considerados últimamente. Por ejemplo, Lucas Blondel, quien tiene encaminada su salida a Argentinos Juniors.

Boca Briasco Frank Fabra Cristian Lema
Noticias relacionadas
Argentinos, a la carga por Blondel: qué debe pasar para que Boca lo negocie

Argentinos, a la carga por Blondel: qué debe pasar para que Boca lo negocie

Dybala y Paredes juntos en La Roma.

La postura de Boca con Paulo Dybala y qué chances hay de que llegue en enero

Tomás Attis ya es jugador de Patronato.

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

Ver comentarios

Lo último

Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

Ultimo Momento
Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

Un argentino fue picado por una avispa en Uruguay y se salvó de milagro

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El Gobierno nacional habilita el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

El Gobierno nacional habilita el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

Policiales
Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Ovación
El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Claudio Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Claudio Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Chacarita, interesado en dos campeones de América con River

Chacarita, interesado en dos campeones de América con River

La provincia
El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Diputados sancionó el Código Fiscal y la creación de comunas

Diputados sancionó el Código Fiscal y la creación de comunas

En búsqueda de nuevos talentos chamameceros, vuelve el Pre Federal a Paraná 

En búsqueda de nuevos talentos chamameceros, vuelve el Pre Federal a Paraná 

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Dejanos tu comentario