El conjunto de La Paternal posó sus ojos en el lateral derecho del Xeneize, que estaría en búsqueda de sumar minutos de calidad en el 2026.

Argentinos, a la carga por Blondel: qué debe pasar para que Boca lo negocie

Argentinos Juniors aceleró las gestiones para incorporar a Lucas Blondel de cara a la próxima temporada . El equipo dirigido por Nicolás Diez busca un lateral derecho para afrontar el exigente repechaje de la Copa Libertadores y el defensor de Boca surge como la opción prioritaria para reforzar esta zona.

Tras finalizar el año para el Xeneize, el libro de pases comenzó a definir el futuro de varios futbolistas importantes del plantel actual. Blondel, que no suma minutos desde mayo, quedó notablemente relegado en la consideración del entrenador Claudio Úbeda. Con Juan Barinaga consolidado y Luis Advíncula como relevo, el lateral derecho vería con muy buenos ojos una salida inminente .

El principal motor detrás del deseo de emigrar del futbolista es la necesidad imperiosa de volver a sumar rodaje. Blondel aspira a recuperar su mejor nivel para ser convocado nuevamente por la selección de Suiza para el próximo Mundial de 2026. Encontrar un destino que le garantice la titularidad absoluta es la prioridad número uno del jugador para los próximos meses.

Desde La Ribera manifestaron su total disposición para negociar la ficha del jugador, facilitando las charlas con la dirigencia de Argentinos Juniors. Aunque también sonó para un retorno a Tigre o como posible refuerzo de Racing, el Bicho es el equipo que tomó la delantera. La dirigencia de Avellaneda, por el momento, no realizó movimientos formales ni ofertas concretas por el lateral.

La salida de Blondel también permitiría el ascenso definitivo del juvenil Dylan Gorosito a la Primera División del conjunto xeneize para el 2026. Esta reestructuración del plantel le abre las puertas a Argentinos para cerrar la contratación antes del inicio de la pretemporada oficial.