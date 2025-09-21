Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

Este domingo desde las 21.15, Boca Juniors choca contra Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera. Lo que tenés que saber.

21 de septiembre 2025 · 09:09hs
Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Este domingo desde las 21.15, Boca recibe a Central Córdoba en la Bombonera, en un momento en el que está recuperando su nivel. El equipo, que atravesó su peor racha histórica con 12 partidos sin ganar, finalmente consiguió tres victorias seguidas y un valioso empate ante Rosario Central que le dio mayor respiro.

El fin de semana pasado, el equipo de Miguel Ángel Russo igualó 1-1 con Rosario Central en un partido que incluyó un atractivo duelo entre los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. El Xeneize se ubica en el tercer puesto de la Zona A con 13 puntos, lo que lo reposiciona tanto en la lucha por el Torneo Clausura como en la Tabla Anual, donde se encuentra segundo con 46 unidades (Central también tiene 46 pero disputó un partido menos), clave para la clasificación a las copas internacionales del próximo año.

Cavani no entrenó y es baja para Boca ante Central Córdoba.

Cavani no entrenó y es baja para Boca ante Central Córdoba

Diego Martínez había asumido en diciembre de 2024.

Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño

Anteriormente, Boca había encadenado tres triunfos consecutivos: 3-0 frente a Independiente Rivadavia, 2-0 ante Banfield y 2-0 contra Aldosivi. Uno de los factores clave en la mejora del equipo de La Ribera es el gran presente de Paredes, una pieza fundamental en el mediocampo.

Boca presentó camiseta alternativa ante Central

Boca 1
Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Respecto al equipo, Russo mantendrá el esquema 4-4-2 pero hará dos modificaciones. Una será el regreso de Agustín Marchesín al arco en reemplazo de Leandro Brey, y la otra obligada por la baja de Edinson Cavani. El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho, según informó el club, y no podrá jugar contra el Ferroviario. ¿Su reemplazante? Milton Giménez.

Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, llega a este duelo con el mismo registro que Boca en el Clausura: tres victorias, cuatro empates y una derrota. Aunque el equipo santiagueño se ubica un puesto por debajo en la tabla debido a la diferencia de gol.

A pesar de una racha positiva que terminó con la derrota ante Riestra por el torneo y frente a Vélez en la Supercopa Argentina, el Ferroviario demostró que tiene la capacidad de sumar puntos fuera de casa, habiendo conseguido seis de los quince puntos en juego como visitante. La necesidad de recuperarse es ahora la prioridad, con el objetivo de seguir siendo protagonista en el torneo.

La formación de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

La formación de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Clausura

Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Los datos de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura

  • Hora: 21.15.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • Estadio: La Bombonera.
Boca Central Córdoba Bombonera Rosario Central
Noticias relacionadas
Que pasará con Palacios en Boca, luego del reproche a Úbeda

Russo habló con Palacios: le dio un 'correctivo' y podría salir del equipo titular

Que pasará con Palacios en Boca, luego del reproche a Úbeda

Que pasará con Palacios en Boca, luego del reproche a Úbeda

Ángel Di María se la lleva ante Ayrton Costa.

Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito

Leandro Brey o Agustín Marchesín, la duda que tiene Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

Policiales
Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Ovación
Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

River, de visitante, perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán

River, de visitante, perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La provincia
El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva

El gliptodonte, un tanque viviente que dejó su armadura en Colonia Avelina

El gliptodonte, un tanque viviente que dejó su armadura en Colonia Avelina

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Dejanos tu comentario