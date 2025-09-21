Este domingo desde las 21.15, Boca Juniors choca contra Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera. Lo que tenés que saber.

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Este domingo desde las 21.15, Boca recibe a Central Córdoba en la Bombonera, en un momento en el que está recuperando su nivel. El equipo, que atravesó su peor racha histórica con 12 partidos sin ganar, finalmente consiguió tres victorias seguidas y un valioso empate ante Rosario Central que le dio mayor respiro.

El fin de semana pasado, el equipo de Miguel Ángel Russo igualó 1-1 con Rosario Central en un partido que incluyó un atractivo duelo entre los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. El Xeneize se ubica en el tercer puesto de la Zona A con 13 puntos , lo que lo reposiciona tanto en la lucha por el Torneo Clausura como en la Tabla Anual, donde se encuentra segundo con 46 unidades (Central también tiene 46 pero disputó un partido menos), clave para la clasificación a las copas internacionales del próximo año.

Anteriormente, Boca había encadenado tres triunfos consecutivos: 3-0 frente a Independiente Rivadavia, 2-0 ante Banfield y 2-0 contra Aldosivi. Uno de los factores clave en la mejora del equipo de La Ribera es el gran presente de Paredes, una pieza fundamental en el mediocampo.

Boca presentó camiseta alternativa ante Central

Respecto al equipo, Russo mantendrá el esquema 4-4-2 pero hará dos modificaciones. Una será el regreso de Agustín Marchesín al arco en reemplazo de Leandro Brey, y la otra obligada por la baja de Edinson Cavani. El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho, según informó el club, y no podrá jugar contra el Ferroviario. ¿Su reemplazante? Milton Giménez.

Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, llega a este duelo con el mismo registro que Boca en el Clausura: tres victorias, cuatro empates y una derrota. Aunque el equipo santiagueño se ubica un puesto por debajo en la tabla debido a la diferencia de gol.

A pesar de una racha positiva que terminó con la derrota ante Riestra por el torneo y frente a Vélez en la Supercopa Argentina, el Ferroviario demostró que tiene la capacidad de sumar puntos fuera de casa, habiendo conseguido seis de los quince puntos en juego como visitante. La necesidad de recuperarse es ahora la prioridad, con el objetivo de seguir siendo protagonista en el torneo.

La formación de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

La formación de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Clausura

Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Los datos de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura