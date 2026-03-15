Belgrano y Talleres igualaron sin goles en el clásico cordobés por la fecha 11

En Córdoba, por la 11° fecha del campeonato, Belgrano y Talleres paralizaron la provincia con un choque de realidades y de rivalidades. Fue 0 a 0.

Belgrano recibió a Talleres en una nueva edición del clásico de Córdoba . En un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional , el Pirata igualó 0-0 con la T en el Gigante de Alberdi.

Luego de una semana vibrante en Córdoba, en la que Talleres se midió con Instituto y Belgrano hizo lo propio con Estudiantes de Río Cuarto, la provincia volvió sentir el calor de un apasionante clásico.

Belgrano ganó y se quedó con la cima de la Zona B

El primer cuarto de hora mostró un trámite disputado, sobre todo en la mitad de la cancha, y la intensidad de ambos equipos hizo que las infracciones sean recurrentes en ese lapso. Los arcos casi no vieron actividad.

Tras el tramo inicial, los equipos mostraron sus primeras armas futbolísticas. Talleres apostó por cargar el juego sobre las bandas, mientras que Belgrano intentó con conexiones entre Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Lucas Passerini.

A los 35 minutos, tuvo lugar la primera jugada de peligro: Thiago Cardozo se hizo gigante al tapar una subida de Alexandro Maidana y evitó la caída de la valla del elenco local.

En el inicio del complemento, ambos tuvieron chances. Talleres no pudo capitalizar un error de Cardozo, a quien se le escapó el balón tras un centro a media altura y dejó vivo el balón dentro del área. En la replica, Emiliano Rigoni desperdició un pase de Zelarayán que lo dejó de cara al arco cuando abrió el pie y su remate se fue desviado.

A los 12 minutos, la T se perdió la apertura del marcador. Matías Galarza desbordó por la derecha y sacó un centro atrás, Ronaldo Martínez lo atrapó y tocó para Giovanni Baroni que tiró a colocar, pero su disparo se fue apenas desviado.

Poco tiempo después, el defensor Santiago Fernández volvió a desperdiciar una oportunidad para Talleres. El zaguero encontró la pelota dentro del área rival, remató de primera, pero el balón se estrelló en la humanidad de un defensor. El Pirata también se perdió una clara ocasión cuando Lautaro Gutiérrez no pudo conectar un centro desde la derecha con el arco desguarnecido.

A diez del final, Zelarayán rompió la monotonía que imperaba en el partido con un remate de larga distancia, El armador de juego recibió en tres cuartos de cancha, giró y sacó un remate al que le impregnó violencia, aunque le faltó precisión.

Lo que sigue para Belgrano y Talleres

En la próxima fecha, Belgrano deberá recibir a Racing, el sábado 21 de marzo a las 22:15. Talleres, por su parte, visitará a Independiente, el mismo día, pero a desde las 20:00.