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"La Odisea", el fenómeno que sigue convocando al público en los cines de Paraná

"La Odisea", película dirigida por Christopher Nolan, continúa en cartelera y se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

25 de agosto 2026 · 14:12hs
Matt Damon como Odiseo y una historia que no pierde vigencia: La Odisea

Matt Damon como Odiseo y una historia que no pierde vigencia: La Odisea, furor en los cines

La película dirigida por Christopher Nolan continúa en cartelera y se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. UNO llegó a Cine Las Tipas, en Paraná, para conocer qué encuentra el público en esta nueva versión del clásico de Homero.

La Odisea, el viaje que conquistó al público y sigue en cartelera

Las salas de cine volvieron a llenarse de espectadores dispuestos a emprender un viaje de casi tres horas por mares, guerras, monstruos y dioses. La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero, continúa en cartelera y mantiene el interés del público que se acerca a verla a Las Tipas, en Paraná.

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La película tiene a Matt Damon como protagonista en el papel de Odiseo, el rey de Ítaca que, después de la Guerra de Troya, emprende un largo y peligroso regreso a su hogar para reencontrarse con su esposa, Penélope, interpretada por Anne Hathaway, y su hijo Telémaco, a cargo de Tom Holland. El elenco también incluye a Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o y John Leguizamo.

La historia recupera uno de los grandes relatos de la literatura universal: el viaje de Odiseo de regreso a Ítaca. En el camino aparecen criaturas mitológicas, dioses y distintos obstáculos que ponen a prueba al protagonista, mientras la película combina aventura, acción y drama con una mirada contemporánea sobre una historia escrita hace miles de años.

El público, entre Matt Damon y la mitología griega

A la salida de la función, una de las cuestiones que más aparece entre quienes disfrutaron la película es la actuación de Matt Damon, que lleva sobre sus hombros buena parte del relato como Odiseo.

“Me encantó. Matt Damon está excelente y sostiene toda la película. Me gustó mucho cómo está contada la historia y, sobre todo, volver a encontrarme con todos esos personajes de la mitología griega”.

“La disfruté muchísimo. Siempre me interesaron las historias griegas y La Odisea es de esas historias que uno conoce, pero que acá vuelve a descubrir de otra manera. Matt Damon me pareció espectacular en el papel de Odiseo”.

“Es una película enorme, visualmente impresionante, pero lo que más me gustó fue la historia. Tiene aventura, emoción y personajes que vienen de hace miles de años y siguen funcionando. Y Matt Damon está muy bien, realmente me encantó”.

El interés por la película también se cruza con el atractivo que todavía conserva la mitología griega. Para algunos espectadores, volver a encontrarse con personajes como Odiseo, Penélope, Atenea o las criaturas que aparecen durante el viaje significa reencontrarse con historias conocidas desde la escuela o con un universo que continúa despertando curiosidad.

La propuesta de Nolan recupera ese imaginario y lo lleva a una superproducción contemporánea, filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm y con escenarios internacionales.

El resultado ya excedió las expectativas de taquilla: La Odisea superó los 1.350 millones de dólares de recaudación mundial y se convirtió en la película para adultos más taquillera de la historia, por encima de Deadpool & Wolverine.

Pero más allá de las cifras, el fenómeno también se mide en las salas: espectadores que llegan atraídos por Nolan, por Matt Damon, por la mitología griega o simplemente por la curiosidad de ver cómo uno de los grandes clásicos de Homero vuelve a convertirse en una experiencia cinematográfica de gran escala.

Y mientras La Odisea continúa en cartelera, el viaje de Odiseo sigue encontrando nuevos espectadores dispuestos a embarcarse, esta vez desde una butaca de cine.

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